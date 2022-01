Violenze a Milano, una delle vittime tedesche: molestie per 20 minuti

Violenze a Milano, Vittima riconosce alcuni molestatori

Una delle giovani vittime delle violenze di Piazza Duomo a Milano è stata sentita in procura per raccogliere la denuncia di quanto accaduto la notte di Capodanno. La ragazza, tedesca, assistita dall'avvocato Monica Monteverde è stata interrogata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo alla presenza del capo della squadra Mobile Marco Calì. La ragazza ha risposto alle domande ricostruendo quanto accaduto. In un secondo momento verrà ascoltata anche l'altra vittima tedesca delle pesanti molestie.

Per le violenze della notte di San Silvestro sono stati fermati due ragazzi, appena maggiorenni, ma a nessuno dei due viene contestato di aver aggredito le due tedesche, dunque nessun fermo c'è stato, al momento, per questa aggressione. Le indagini su quanto accaduto in piazza proseguono: sono 12 le vittime di cinque diversi episodi di aggressione, mentre continua il lavoro di identificazione di quello che gli inquirenti definiscono "branco".

Una giovane tedesca: "Molestie durate 20 minuti"

E' durata quasi 20 minuti l'orribile aggressione alle due studentesse tedesche che sono tra le vittime degli abusi sessuali in piazza del Duomo a Milano nella notte di Capodanno. E' quanto e' emerso dalle indagini e anche dalla testimonianza di una delle due ragazze sentita oggi per diverse ore in Procura. Una deposizione nel corso della quale la giovane ha riconosciuto, a quanto riporta l'ANSA, diversi componenti del "branco" attraverso le immagini che le sono state mostrate da inquirenti e investigatori. Intanto, nei prossimi giorni saranno ascoltate dai pm altre due ragazze che hanno presentato denunce: si tratta di due ulteriori episodi che si aggiungono ad un terzo che e' al vaglio, per un totale di 12 vittime. La Procura ha anche gia' presentato ricorso al Riesame di Milano, affinche' a carico del 18enne Mahmoud Ibrahim, finito in carcere nei giorni scorsi, vengano riconosciuti i gravi indizi pure per una delle violenze sessuali che, invece, il gip aveva escluso nella misura cautelare.