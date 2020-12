Virtual Fitness: la palestra a casa grazie a un'App

La nuova app di home fitness in lingua italiana con 350 allenamenti di gruppo settimanali e sessioni one-to-one, a portata di connessione. Milano, 26 novembre 2020 – Il proprio fitness preferito ovunque e in qualsiasi momento: Da oggi non ci sono più scuse, con Virtual Fitness, nuova App che consente di allenarsi quotidianamente senza limiti, con un semplice click da smartphone o tablet.

L'App è scaricabile da Appstore e Google Play ed è dedicata al fitness esclusivamente in lingua italiana, che consente di poter scegliere tra group training o allenamenti individuali in diretta con un Personal Trainer. Una vera palestra online con abbonamento all in one. Una sofisticata app per il mondo dell’home fitness e gli amanti dello sport, che si ispira alle moderne formule di abbonamento proprie di tv e internet. Con un solo carnet mensile (9,90 euro) o un abbonamento annuale (49,99 euro) sarà possibile partecipare ad un numero illimitato tra le oltre 350 classi settimanali disponibili in diretta. Fino al 31 gennaio 2021 tutti i group training saranno free.

“Il mondo del fitness si sta evolvendo rapidamente in ambito digitale e virtuale - afferma Federico Servadio, imprenditore attivo in diversi progetti fitness - Anche i recenti avvenimenti legati alla pandemia confermano che sempre più persone sono alla ricerca di corsi online da poter fruire gratuitamente o a pagamento sui social. Noi siamo andati oltre. Con Virtual fitness, vogliamo proporre a tutti la possibilità di allenarsi ovunque e senza limiti, collezionando in un unico contenitore varie tipologie di allenamento ad un costo democratico e in lingua italiana”.

Ogni sessione Virtual fitness ha durata di 30-45 minuti di live video interattive con proposte di classi di livello base, medio o avanzato, o in alternativa 30 minuti per allenamenti personalizzati con un personal trainer che fornisce, in tempo reale, indicazioni e segue passo dopo passo l’esecuzione degli esercizi. Ogni giorno è possibile scegliere tra una varietà di attività specifiche per la tonificazione, il dimagrimento, la forza, la postura e lo stretching. Ideali sia per uomini che per donne di ogni età e livello di preparazione.