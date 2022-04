"Voce alla Pace” Il 4 aprile l’I.I.S.S Russell-Fontana si schiera per la pace

Tutta una Scuola si fa ARTE per dare “Voce alla Pace”

Millecinquecento persone si scambieranno un segno di pace. È questo il gesto simbolico con il quale culminerà, lunedì 4 aprile, la manifestazione ideata e realizzata da tutta la Comunità scolastica dell’Istituto B. Russell-L. Fontana (MI): “Voce alla Pace. Per stare tutti dalla stessa pARTE”.

Tutte le lezioni ordinarie lunedì 4 aprile dalle 8 alle 14 saranno sostituite con iniziative che rifletteranno sulla follia della guerra con il fine di educare alla Pace. Per sei ore filate si susseguiranno reading, lezioni speciali pensate insieme da docenti e studentesse/i, incontri con giornalisti, esperti della guerra tra Russia e Ucraina, testimonianze tra cui anche quella dell'associazione SoleTerre, artisti, scrittrici, fotografi/e, interventi e performance delle/degli studentesse/studenti tra cui le letture a cura del Circolo letterario del Russell, fino alla performance corale finale.

Colorate/i di bianco e nero, con al polso un nastro tratto dai colori della bandiera della Pace, studentesse, studenti, docenti, personale ATA – così è strutturata l’opera di performing art finale “Dalla stessa pARTE” – partiranno dalle rispettive sedi di Garbagnate Milanese e di Arese per camminare gli uni verso gli altri, arrivando a scambiarsi il proprio striscione in segno di pace al confine dei due paesi.





Il programma dell'evento

Gli eventi in programma nella prima mattinata saranno diversi: a Garbagnate si parte con un reading sulla pace a cura del Circolo di Lettura dell’Istituto B. Russell per poi procedere con gli incontri con gli esperti: dalla giornalista russa della Stampa Anna Zafesova allo scrittore Francesco Cataluccio, esperto dell’Europa dell’Est. Seguiranno le testimonianze dei volontari della Fondazione Francesca Rava e Save the Children.

Presso la sede di Arese dell’Istituto L. Fontana si comincia con la performance “Progetti di guerra (dai Canti di Eso)” dell’artista visuale Ernesto Jannini, che si misurerà con “un missile terra-aria in un gioco di equilibrio, tensione emotiva e sottile ironia nei confronti di un mondo globale sospeso tra precari equilibri politici ed umani”. Seguiranno due interventi poetici: il primo della scrittrice Adriana Libretti che nel suo intervento, oltre leggere sue poesie, proporrà stralci e riflessioni sulla pace; il secondo del poeta performer Antonio Amadeus Pinnetti che comporrà versi sul momento a partire dalle parole di pace che gli suggeriranno gli/le studenti/esse. All’interno dell’istituto gli studenti potranno invece partecipare al laboratorio della fotografa Simona Filippini. Tra le testimonianze ci saranno il fotoreporter di guerra Paolo Ciregia insieme ai volontari di Soleterre.

Tra gli altri interverranno anche il poeta e performer Dome Bulfaro ideatore della marcia-performance, Dalla stessa pARTE, e l’artista Gabriele Poli, che in veste questa volta di chansonnier, duetterà “disarmato” di chitarra, con un coro di studenti/esse.

La ‘marcia della pace’ esprime a pieno lo spirito di “un’intera giornata in cui tutto l'Istituto Russell-Fontana non effettua la didattica ordinaria, per dare Voce alla Pace e a tutte le donne e gli uomini di pace” sostiene la Dirigente Scolastica Prof.ssa Giuseppina Pelella, la quale a partire da uno stimolo partito da alcune studentesse dell’Istituto ha voluto fortemente questa giornata.

In questo momento simbolico la marcia-performance si trasforma in una vera e propria opera, che riconosce all’Arte il più alto ruolo politico.

L’evento ha beneficiato anche del supporto di “BMP Srl – Nastri adesivi speciali” di Origgio (VA).

Biografie

Anna Zafesova

Giornalista (La Stampa, Fogli, Linkiesta). Russia watcher (sovietologia). Contributi ai think tank italiani, svizzeri, russi. È autrice dei libri: “E da Mosca è tutto” (2005) ,“Navalny contro Putin” (2021). Traduttrice e interprete. Ha tradotto dal russo, italiano e inglese: “Cinocefali” di Aleksej Ivanov (Voland, 2018), articoli, saggi e contributi per La Stampa; biografie di Ivan Morozov, Natalya Semyonova.

Francesco Maria Cataluccio

Saggista e scrittore, è esperto dell’Europa dell’Est, in particolare di Polonia dove soggiornò per seguire i suoi studi. È stato responsabile editoriale per Feltrinelli e Bollati

Boringhieri e in seguito responsabile delle attività culturali dei Frigoriferi milanesi. Ha collaborato con varie testate giornalistiche tra cui Il Sole 24ore e Il Post. Ora è responsabile editoriale di Gariwo Foresta dei Giusti, istituzione che ha l’obiettivo di far conoscere i Giusti del mondo.

Paolo Ciregia

Fortemente influenzato da una personale esperienza di reportage fotografico durante il conflitto russo-ucraino tra il 2014 e il 2015, Ciregia esplora il lato oscuro della natura umana utilizzando diversi media: fotografia, scultura, installazione e performance. Il suo approccio è tanto diagnostico quanto minuzioso e si sviluppa con particolare attenzione alle caratteristiche intrinseche dei materiali con l'obiettivo di rielaborare e trasfigurare la realtà in un'esperienza introspettiva. I suoi lavori sono stati esposti in mostre personali e collettive in Italia e all'estero, tra cui New York, Londra, Parigi, Galles, Roma, Milano, Amsterdam.

Ernesto Jannini

Ernesto Jannini è un artista e teorico, pittore e performer. Per alcuni anni è stato attore con la Libera Scena Ensemble di Gennaro Vitiello. È stato invitato due volte alla Biennale di Venezia e in numerose esposizioni nazionali e internazionali. Collabora con diverse riviste d’arte, tra cui Juliet, Exibart, Artestetica, Sdefinizioni. Vive e lavora a Milano.

Adriana Libretti

Scrittrice, attrice, doppiatrice, dialoghista. Ha pubblicato tra le altre Incontri di stagione. Miniature, Zephyro Edizioni, 2004; Lettere a un cretino, ATì Editore, 2005; Un dolore senza fissa dimora, ATì Editore, 2008; LINFE. Romanzo vegetale, Vydia Editore, 2012. Per Le Mezzelane Casa Editrice ha pubblicato Parole Presenti e la silloge poetica Per quattro regni (almeno), 2018; Di recentissima pubblicazione è la raccolta poetica La conchiglia del tempo (marzo 2022).

Antonio Amadeus Pinnetti

Tra i più interessanti poeti performer emergenti di questi ultimi due anni, si è classificato tra i primi 5 finalisti del Campionato nazionale 2021 della LIPS – Lega Italiana Poetry Slam. Ama improvvisare testi poetici a partire da parole date dal pubblico.

Simona Filippini

Diplomata presso l’Istituto Superiore di Fotografia di Roma, dal 1989 al 1992 lavora a Parigi come assistente del fotografo Paolo Roversi e come fotografa freelance. Ha pubblicato i suoi ritratti, reportage e testi su: Sette del Corriere della Sera, Maisons et Jardins, 20 ans, Historia, Le Nouvel Observateur, Le Jour, Telerama, Il Venerdì di Repubblica, Il Giornale di Sicilia, Le Città Nuove, L’Unità e Laterza Editore. E’ co-fondatrice, con Eva Tomei ed Alice Incecchi, della cooperativa Camera21 per la produzione di prodotti editoriali legati alla fotografia d’autore.