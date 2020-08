Alieni invaderanno la Terra a febbraio. Quello che non vogliono dirci!

Non vogliono dirlo. Non lo dicono. Ma pare che circoli un dossier super segreto tra i principali governi del mondo - Usa, Russia e Cina - che parla di una probabile invasione aliena della Terra nel febbraio del 2021. I riscontri si stanno cercando, molti indizi ci sarebbero. Le autorità non vogliono diffondere il panico nella popolazione. Usa, Russia e Cina starebbero cercando di capire se si tratta di alieni che vengono in pace o no. Il timore è quello che le intenzioni siano cattive: conquistare la Terra e rendere gli esseri umani schiavi.