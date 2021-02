Altaroma, International Couture presenta un Fashion Film in Live Streaming

“My Fashion Dream” è la storia di Alyssa, una giovane ragazza che sogna il mondo del glamour e dell’alta moda, lei è già una fashion addicted, ama abiti, profumi e gioielli ma desidera tanto vestire un abito Couture e alla fine del film realizzerà il suo sogno indossando un abito rosso firmato Luigi Borbone mentre balla insieme a Raimondo Todaro sulle note di Bach suonate con la Viola da Susanna Zanella Cavallero.

Alyssa, la Sognatrice, appassionata di sfilate, riesce ad ammirare diversi quadri moda e sfilate di alta moda sia guardando il suo smartphone sia sfogliando libri e riviste di moda dalle quali estrapola straordinari momenti di contemplazione appartenenti ad abiti di diversi stilisti come Franco Ciambella, Victoria Torlonia, Blue Valentine, Gaia Proietti Colonna, Regjina. Alyssa sogna anche gioielli realizzati dai creativi di Officine di Talenti Preziosi e da BaroQco Couture Jelwelry. Inoltre, come tutte le giovani donne della sua età, Alyssa è molto indecisa nella scelta dei suoi look che prova prima di uscire dalla sua stanza per andare al lavoro o ad incontrare amiche, a tale proposito prova e indossa diversi outfit pret-à-porter del marchio Abiddikkia.

Il Fashion Film “My Fashion Dream” è stato realizzato con la partecipazione del ballerino Raimondo Todaro e della musicista Susanna Zanella Cavallero, negli spazi gentilmente concessi da Abitart Hotel Roma e nella Show room Maison Luigi Borbone Roma.

BRAND PARTECIPANTI A MY FASHION DREAM

ABIDDIKKIA di Mandarano Giovanna. La Musa ispiratrice di Giovanna Mandarano, designer del marchio Abiddikkia, è la sua Natia Panarea, dove la sua anima è indissolubilmente legata ai colori e sapori dell’Isola. Panarea e anche il luogo dove tutto nasce, dove tutto si crea e dove ogni irrefrenabile emozione si trasforma in moda, tendenza e stile. In “My Fashion Dream”, la Sognatrice, Alyssa, indossa il marchio Abiddikkia scegliendo pantaloncini corti abbinati allo stivaletto, mini gonna in pelle nera, camicie in pizzo e cinta alta che mette in risalto il punto vita infine decide per il mini-abito in pelle ecologica per esaltare il suo romanticismo e la sua giovane femminilità sorridendo alla vita e inseguendo il suo sogno con abiti e accessori che si mescolano, si fondono e formano insieme uno stile che esprime una femminilità a tutto tondo.

BAROQCO. Disegna gioielli che ricordano la lussureggiante epoca Barocca e l'intima arte rococò. I gioielli presentati a “My Fashion Dream” sono progettati dagli artigiani olandesi Eduardo & Imelda Liem che si dedicano a rendere ogni pezzo unico nel suo genere e creato per l’alta moda. La purezza nella bellezza si riflette nell’unicità dei disegni creati a mano. La collezione è stata realizzata in metallo pregiato placcati in oro 24 carati abbinando decorazioni e abbellimenti con l’applicazione di SWAROVSKI CRYSTALS® perle d'acqua dolce e pietre semi preziose che provengono dall’Indonesia e dal Brasile, argento riciclato e nickel free. BaroQco progetta e crea corone per Miss Universe, Miss Grand, Miss ECO, Miss Earth, Supranational, Miss Teen, Miss Beauty, Miss International e Miss Tourism e collabora con diversi designers Internazionali. La coppia Couture Eduardo e Imelda Liem creano e realizzano progetti straordinari con il loro amore. Baroqco photographer Marcel Schwab Photography.

BLUE VALENTINE. Valentina D’Angelo classe 1986, fonda il marchio “Blue Valentine” grazie alla sua passione viscerale per la Moda, per l’Arte e per il Cinema ed è proprio il Cinema che rappresenta la fonte d’ispirazione per questa collezione ammirata da Alyssa a “My Fashion Dream” e composta da Abiti couture realizzati con dovizia di particolari che narrano il frutto di una personalità eclettica, vivace e raffinata. Romantici, ma anche stravaganti e cosmopoliti. La stilista Valentina D’Angelo ha scelto il bianco, l’oro, l’argento e il nero per il quadro moda couture presentato a “My Fashion Dream” e ama definire il suo stile “un rock chic” caratteristica che lega la fashion designer alle sue creazioni in maniera indissolubile evocando inoltre, un sapore gotico che incontra la sartorialità unica che distingue il Made in Italy. Blue Valentine evoca una firma destinata a persistere nel tempo.

FRANCO CIAMBELLA. Franco Ciambella è l’essenza dell’alta moda intesa come speciale e portabile. Quattro abiti da sogno, tre nelle nuance pastello e uno nero costituiscono il quadro moda presentato a “My Fashion Dream” dove nel sogno di Alyssa appare Cenerentola accompagnata dalle Sorellastre e dalla Matrigna. Abiti che rappresentano il DNA del marchio Franco Ciambella riconosciuto dalla leggerezza come espressione onirica e dove ogni scelta estetica si concretizza in vestiti da sogno. Tradizione e ricerca si fondono in una visione moderna della Haute Couture, “Amo creare vestiti da sogno per donne che desiderano indossare qualcosa di semplice, leggero, sexy e senza tempo. Ogni vestito è una creazione unica e irripetibile come chi la indosserà.”

GAIA PROIETTI COLONNA. Giovanissima fashion designer, classe 1995, la sua formazione trova radici presso l'Istituto di Moda Fotu che frequenta tutt’ora. Gaia Proietti Colonna presentata a “My Fashion Dream” capi dedicati alla natura completamente realizzati artigianalmente con tessuti e materiali ecosostenibili. Particolare è la rivisitazione in chiave moderna della tecnica del patchwork con l’obiettivo di creare armonia e nuova vita a ritagli di tessuti pregiati, scartati da altre lavorazioni come lino, cotone, jersey, lana, seta, viscosa. In tessuto ecosostenibile anche l’abito lungo da sera con mantello in pura seta completamento dipinto a mano ricordando la bellezza del fogliame autunnale Tranch. Molto particolare l’abito da sera bianco ideato per trasmettere leggerezza ed eleganza. Il corpetto e la gonna, infatti, sono due parti "destrutturalizzate" dal cartamodello e "cucite" fra di loro da piccole catenine laccate in oro, le quali risultano quasi invisibili da lontano, regalandole un aspetto etereo ed incorporeo. Per Gaia Proietti Colonna Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.

OFFICINE DI TALENTI PREZIOSI (OTP). Un'onda Creativa nata durante il periodo di confinamento con incontri virtuali e virali ha segnato l’inizio di un percorso progettuale costruito da “Officine di Talenti Preziosi” dando vita alla parola chiave: “Trasformazione” che definisce la Capsule di bijoux e oggettistica, presentata a “My Fashion Dream” e pensata per una nuova realtà di stili di vita pieni di nuove dinamiche sociali e soprattutto con regole restrittive che hanno trasformato la nostra quotidianità. I gioielli e gli accessori del futuro sono nati da un’esplosione di inventiva soprattutto per esorcizzare la Pandemia del Covid-19 e rivelano orecchini da indossare con la mascherina, bottigliette per il gel igienizzante tempestate di pietre pregiate, amuleti porta fortuna dal fascino brasiliano, mascherine couture ricamate, bijoux con le spire tipiche del covid-19 che diventano un oggetto da collezione, borse fatte a mano, conciate con pelli ecosostenibili, anelli e bracciali futuristici per il domani che verrà senza dimenticare di strizzare l'occhio al rispetto dell’ambiente. “Officine di Talenti Preziosi”

OTP è un’Associazione no profit fondata nel 2013 nella Capitale dalla docente di design del gioiello Marina Valli, Presidente, affiancata dal 2016 da Gioia Capolei vicepresidente e composta dai seguenti creativi: Cristina Caione - Christel Deliegé - Fabiana Lanzilao - Michele Soave - Nadé Di Nadia Coretti-Chiara Mingiardi - Laura Mustaccioli - Oro Bronzo Di Sabrina Marzi -Anna Pinzari-Gloria Passidomo Uomunmjewels - Liliana Palaia - Vu Elle Jewels - Paola Ranfi - Stkreo Di Stefania Tortella - Spirituel By Sabrina Pancot - Gian Luca Lera - Domitilla Camponeschi.

REGJINA. Abiti che raccontano una storia. La collezione nasce da un’idea di Alfred Ejlli e da un vecchio armadio contenente dieci abiti confezionati da generazioni di donne che hanno fatto parte della sua famiglia, mentre l'Albania faceva da sottofondo ingombrante a ogni istante della loro vita. REGJINA intende essere un portale del tempo di ieri e di oggi che si apre su sentieri dove il taglio, il ricamo, la tessitura incrociano l'arte. Dove mani di donne, sapienti e precise, si intrecciano su stoffe, fili e merletti, animate dallo stridore meccanico e ripetitivo dei telai e dalla loro creatività sartoriale. La collezione presentata a “My Fashion Dream” è un tributo alle donne e al ruolo che ricoprono nella vita: grandi lavoratrici e combattenti coraggiose. Alfred Ejlli, nasce in Albania nel 1987, personalità versatile, coltiva grandi passioni come danza, cinema e teatro. Di Alfred Ejlli, una mostra fotografica “Il distacco impossibile”. Un libro “Ciò che conta” Talos Edizioni. Un cortometraggio in uscita (CIR) “Who am I/Chi sono io?”

VICTORIA TORLONIA. Victoria Torlonia, uno stile originale per un talento emergente che racchiude passione e dedizione per l’arte sartoriale. Il marchio Victoria Torlonia racchiude storia e tradizione dell’arte sartoriale del Bel Paese. A My Fashion Dream Victoria Torlonia ha deciso di presentare la sua prima collezione in un momento dove la Pandemia ha reso il mondo della moda più complicato, ma la grande sfida deriva proprio dalla sua passione che l’ha sempre accompagnata sin da bambina. Creazioni couture, dai colori decisi come il rosso il bluette il verde e il senape valorizzati da ricami che richiedono tanta passione, talento, abilità, ingegnosità e amore oltre all’attenzione e alla cura delle rifiniture fatte a mano da maestri artigiani. Il tutto è realizzato con tessuti e filati pregiati. Victoria Torlonia realizza abiti creati da persone che trasformano i sogni in realtà.

LE FRANGRANZE FERRATESE sono un omaggio al trionfo dei profumi emanati dai Castelli Romani e ai colori che incantano lo sguardo del passante dedito ad ammirare ville, laghi e boschi di queste terre. Complice dell’idea, è stato un libro antico scovato nella biblioteca dell’Abbazia di Grottaferrata che mostra al lettore un paesaggio ricco di luoghi unici di straordinaria bellezza associato a magiche atmosfere. Per omaggiare l‘Abbazia di Grottaferrata, I nomi che caratterizzano i diversi profumi sono stati scelti dal Geco antico EGO: La Tua bellezza. PEOS: Complicità. ANTRON: Coraggio. Il Fashion Film “My Fashion Dream” presentato a ALTAROMA da International Couture sul canale digitalrunway.altaroma.it in Live Streaming il 18 febbraio alle ore 16:00 è stato realizzato con la partecipazione del ballerino Raimondo Todaro e della musicista Susanna Zanella Cavallero, negli spazi gentilmente concessi da Abitart Hotel Roma e nella Show room Maison Luigi Borbone Roma. Il trucco è stato ideato da PABLO, art director Gil Cagnè Baldangroup coadiuvato dallo staff Accademia Face Place con Roberta Cardullo, Michela Venti e Oronzo Roma. Invece le acconciature sono state realizzate da Toni&Guy Junior Team, Marco Luzi e Andrea Tordi. Le calzature sono di Alessi & Alessi.