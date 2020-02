Celestino, la tradizione di alta sartorialità della storica maison

A distanza di un secolo esatto, a metà strada tra l’eleganza ed il gusto tutto italiano per il bello ed il mito del cinema degli anni che ne videro la sua nascita, si pone la rievocazione stilistica dei mitici Anni ’20 del secolo scorso proposta dalla Maison Celestino con la sua Collezione A/I 2020/2021, interamente ispirata a quel ruggente periodo storico ed alle sue migliori espressioni. Ventiquattro capi di alta moda, da cocktail e grande soirée, con tessuti realizzati su telai a mano ed artigianali in speciali intrecci di nobili fili di lino, cachemire e seta, ecolori che si ispirano a decise gradazioni della terra. Tradizione di alta sartorialità della storica Casa di moda e straordinaria fattezza dei tessuti compongono una collezione rievocativa del silenzio del cinema muto con la sua forza prorompente che urla con stile il lusso della qualità. Chiave stilistica innovativa e linee ammiccanti proponela Maison Celestino, cara ad Ava Gardner, alla Regina Maria Josè di Savoia, a Micol Fontana, allo statista Alcide De Gasperi, nel solco tracciato dal suo capostipite e fondatore Eugenio Celestino, che proprio negli anni ’20 del ‘900 riceveva in tutto il mondo i più alti riconoscimenti per il pregio di capi esclusivi che, con creatività e sin da allora, fissavano i codici dell’eleganza e dello stile. Un po’ come il costume nel cinema muto conferiva vita e temperamento al personaggio, così oggi la donna, in una società “assordata” da messaggi depistanti in fatto di qualità ed eleganza, ritrova una sua realistica dimensione di modernità, in cui l’abito è parte di un linguaggio diverso volto a far valere il suo intrinseco valore espressivo. La Presentazione della Collezione si è svolta il 19 febbraio, nella prestigiosa location della Sala Gipsy di The Yard Hotel di Milano.