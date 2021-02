Daniele Cavalli entra nel mondo dei profumi con il marchio di Sileno Cheloni

Daniele Cavalli, 34 anni, figlio dello stilista Roberto Cavalli e di Eva Duringer, entra nel mondo dei profumi rilevando la maggioranza societaria del marchio di essenze fondato dal maestro profumiere Sileno Cheloni.

Daniele Cavalli entra nell'universo delle essenze acquisendo la maggioranza del marchio fiorentino fondato da Sileno Cheloni. Maestro profumiere, profondo conoscitore del settore avendo alle spalle importanti collaborazioni con Acquaflor, Gucci, Lamborghini, Richard Ginori per i quali ha creato profumi personalizzati, Sileno Cheloni è un nome molto conosciuto ed affermato nell'universo delle essenze, grazie alle sue capacità di creare dei profumi personalizzati, su "misura". Ed è proprio la personalizzazione la caratteritica peculiare del brand, realizzata grazie al Profumoir: un innovativo organo “olfattivo”, che permette a chiunque desideri esplorare il mondo dell’olfatto, di creare il proprio profumo personalizzato.

Daniele Cavalli, 34 anni, non è nuovo al mondo imprenditoriale. Dopo essere cresciuto professionalmente all’interno dell’azienda di famiglia come direttore creativo della linea uomo, e aver seguito per un periodo il Giacosa Caffè di via Tornabuoni a Firenze, dopo la cessione del marchio da parte del padre ad un fondo di private equity, inizia il suo personale percorso di lavoro creando nel 2019 l’Atelier de’ Nerli nel cuore dell’Oltrarno Fiorentino, un pò ristorante un pò galleria d’arte, ritrovo di artisti e attori di passaggio da Firenze. Un locale attento alle eccellenze artigiane fiorentine, le stesse che nel passato hanno reso famoso il capoluogo toscano in tutto il mondo.

Il marchio Sileno Cheloni, progetto di profumeria di nicchia, nato nel 2018, era partito con un ottimo successo, merito anche dell’innegabile fascino sia del negozio che del laboratorio, entrambi situati in via San Niccolò a Firenze. Come ogni retail della città, anche Cheloni ha subito però una battuta d'arresto causata dalla pandemia. Ed è qui che entra in gioco la figura di Daniele Cavalli. La collaborazione tra i due era in realtà già nata nel 2019, con la creazione del profumo su misura per l’Atelier de’ Nerli, un’essenza ispirata all’odore delle botteghe d’arte, con un’inusuale nota che ricorda l’acqua ragia. Una stima reciproca ha sempre legato i due artisti. L’ingresso di Daniele è oggi strategico per riprendere un respiro internazionale: la sua esperienza nel mondo del branding e della comunicazione puntano a potenziare e innovare il mondo dell’online della profumeria di nicchia. È previsto inoltre uno sviluppo delle linee prodotti, con un ampliamento della gamma che includa anche il mondo dell’home décor e con un’attenzione particolare agli accessori legati all’aspetto ritualistico e cerimoniale del marchio Sileno Cheloni.