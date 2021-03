Guess ritira dal mercato l'imitazione della borsa Telfar

Sommerso dalle critiche e dalle lamentele degli utenti del web, Guess si vede obbligata a ritirare dal mercato una borsa che aveva lanciato pochi giorni fa. La bufera social è iniziata quando i follower del brand americano hanno iniziato a notare la straordinaria somiglianza tra la borsa in questione e una borsa del marchio Telfar, disegnato nel Queens da Clemens Telfar, il cui slogan recita “It’s not for you, it’s for everyone”.

Dopo le infinite segnalazioni degli utenti, Guess si è vista costretta a fare marcia indietro e ritirare la borsa dai proprio negozi e da tutti i rivenditori come Macy's e Hudson’s Bay. Da quanto si apprende dal New York Times, il brand di Telfar era già consapevole di questo possibile plagio ma aveva deciso di non intraprendere nessun tipo di azione legale perchè troppo costoso e perchè non lo ritenevano una minaccia.

In risposta alle polemiche scaturite sui social, Guess ha pubblicato una nota in cui si legge: “Signal Brands, licenziatario delle borse di Guess, non desidera creare alcun ostacolo al successo di Telfar e, come tale, ha deciso in modo indipendente di interrompere la vendita delle borse con logo G”.