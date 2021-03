Usa, boom di ricerche di tacchi alti a fabbraio

Nelle ultime settimane gli americani hanno mostrato ottimismo in seguito alla discesa della curva epidemiologica e ai primi risultati della campagna vaccinale. Negli Usa, diversamente da quanto accade in Europa, sembra che ci si stia avvicinando ad un ritorno alla normalità. Per quanto riguarda il settore moda, come scrive Pambianco, è emerso un dato che conferma questa tendenza di ritorno ad una situazione pre-covid.

I recenti dati Google hanno dimostrato che, a partire dallo scorso febbraio, c’è stata una vera e propria impennata di ricerche relative a scarpe con il tacco, categoria finora nettamente trascurata dalle utenti del motore di ricerca causa lockdown e smart working. Le ricerche inerenti alle categorie ‘high-heeled shoes’ sono tornate ai livelli del febbraio 2020, poco prima del diffondersi del Covid-19 oltreoceano.

Parallelamente, riporta Business of Fashion, le ricerche di sweatpanst, i classici pantaloni sportivi indossati spesso in casa, sono crollate ai minimi storici. I dati di Google, sommati alla notizia che la città di New York permetterà l’organizzazione di piccoli concerti ed eventi live a partire dal 2 aprile e che il volume dei viaggiatori aerei è in netta risalita, fanno presagire un boom dei consumi nei prossimi mesi dell’anno.