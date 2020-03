Istituto Marangoni inaugura l'open day virtuale delle sedi di Milano e Firenze

Il Virtual Open Day di Istituto Marangoni porterà il pubblico a scoprire i percorsi formativi della scuola Fashion di Milano e di quella Fashion e Arte di Firenze, e a partecipare ad esclusive presentazioni tenute direttamente dai docenti. Un modo innovativo per cominciare a vivere l’atmosfera unica di Istituto Marangoni, in attesa di poter incontrare i professori di persona e di visitare le due scuole. Due le sessioni disponibili: una al mattino, dalle 10.30 e la seconda nel pomeriggio, a partire dalle 16.00. Ad aprire le porte virtuali di Istituto Marangoni e a dare il benvenuto, sarà Paolo Meroni, Italy Director of Education di Istituto Marangoni, a cui succederanno gli interventi dei Programme Leader dei diversi indirizzi di studio: Fashion Design, Fashion Styling, Fashion Business e Arte. Durante il Virtual Open Day, sarà quindi possibile approfondire i programmi didattici proposti nei corsi undergraduate e postgraduate e i requisiti di ammissione per poter accedere sia alla storica scuola fashion di Milano, sia alla più recente sede fiorentina, dove ai corsi dedicati alla moda si affiancano anche quelli di indirizzo artistico. L’appuntamento del 28 marzo segna dunque un ulteriore importante passo verso una fruizione completamente digitale di servizi e contenuti, dopo aver già implementato con successo il programma di distant learning indirizzato ai 2.750 studenti delle tre sedi italiane di Istituto Marangoni, coinvolti quotidianamente in lezioni ed esami in modalità telematica. Sono stati inoltre pianificati workshop e talk con designer, talent acquisition e manager di importanti gruppi, tra cui Luca Nichetto (designer), Federico Curradi (Direttore Creativo di Menswear di Rochas), Shiyi Xu (Brand Director Elena Miro’ e Luisa Viola) e Luca Finotti (film director) che continueranno ad offrire contributi d’alto livello agli studenti sempre attraverso piattaforme digitali.