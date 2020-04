Istituto Marangoni, virtual conversation con lo stilista Federico Curradi

Istituto Marangoni Firenze organizza un webinar online con Federico Curradi creative director di Rochas Homme

Dopo il Virtual Open Day, che ha portato il pubblico a scoprire i percorsi formativi della scuola Fashion di Milano e di quella Fashion e Arte di Firenze, e a partecipare ad esclusive presentazioni tenute direttamente dai docenti, Istituto Marangoni, leader dei diversi indirizzi di studio, dal Fashion Design, Fashion Styling, Fashion Business e Arte, diretto da Paolo Meroni, organizza un incontro on line con Federico Curradi giovedì 23 aprile alle ore 12. L’appuntamento virtuale, anche a causa del Coronavirus, segna un ulteriore importante passo verso una fruizione completamente digitale di servizi e contenuti dell’Istituto, dopo aver già implementato con successo il programma di distant learning indirizzato ai 2.750 studenti delle tre sedi italiane, coinvolti quotidianamente in lezioni ed esami in modalità telematica. Federico Curradi, Direttore Creativo di Menswear di Rochas, giovane ed affermato designer fiorentino che ha presentato la sua prima collezione per l'Autunno-Inverno 2019/20 alla settimana della Moda di Parigi lo scorso anno, ha lavorato in passato con Ermanno Scervino dal 2001 al 2005, con Roberto Cavalli dal 2005 al 2007, e per otto anni è stato direttore artistico della moda uomo di Iceberg. Nel 2016 ha rilanciato il proprio brand, fondato 20 anni prima, con una boutique monomarca nel caratteristico quartiere fiorentino di Oltrarno, in via Santo Spirito 9.