L’arte fotografica di Aldo Fallai incontra la moda di Alessandro Enriquez

Si intitola It Women ed è una originale interpretazione fotografica della collezione Autunno-Inverno 20/21 del designer Alessandro Enriquez quella che il maestro della fotografia Aldo Fallai ha realizzato attraverso i volti, i sorrisi, le espressioni di undici donne speciali. Un mix di personalità tutte diverse per reference, età e profilo artistico. Così Aldo ruba gli sguardi profondi di Antonia Dell’Atte, proprio come ai tempi delle campagne che resero celebri entrambi, cattura l’eleganza senza tempo della cantante Simona Molinari, il viso romantico dell’eclettica attrice Francesca Cavallin, l’allegria contagiosa di Sava Bisazza Visconti, la naturalezza di Johanna Maggy, islandese di nascita ma milanese d’adozione, il carisma delle giornaliste di moda Giuliana Parabiago e Michela Proietti, l’ironia di Bona Bonarelli, la bellezza della modella ed attrice Alessia Piovan, la dolcezza di Teresa Missoni ed il magnetismo dell’influencer Candela Pelizza. Gli scatti diventano una mostra, che è il risultato del connubio tra la creatività del designer e l’esperienza di un’icona della fotografia qual è Aldo Fallai. Così passato, presente e futuro si uniscono qui sotto un’unica luce: la moda. Una forma di nostalgia romantica che esalta le donne nella loro essenza e verità, andando oltre gli stereotipi estetici della società contemporanea. I ritratti sono esposti negli spazi Illulian di via Manzoni 41 a Milano per tutta la durata della Settimana della Moda