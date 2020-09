Laura Biagiotti sfila al Campidoglio con la collezione pret-à-porter P/E 2021

Laura Biagiotti sfila a Roma la collezione pret-à-porter per la prima volta nei suoi 55 anni di storia. Va in scena sulla Piazza del Campidoglio la forza rigenerante della moda Biagiotti, insieme a un forte senso di responsabilità e di identità.

Come nel Rinascimento tornano alla ribalta due figure: quella del mentore e quella del mecenate. Il Gruppo Biagiotti vuole sottolinearle entrambe con progetti che creano valore, rafforzando il legame con il territorio e interpretando uno sguardo locale e globale. Roma porta con sé un fermento di eternità, lo stesso che la moda Biagiotti ricerca nelle sue collezioni fatte di eccellenza, di abiti che durano nel tempo guardando al futuro. Rinnovati stili di vita raccontano un'età di cambiamenti profondi, un nuovo modo di concepire il mondo e se stessi. Ne consegue un atteggiamento più libero e individualistico della donna nei confronti della moda. Un intero universo femminile introdotto da Caterina Balivo - già protagonista sulla Piazza del Campidoglio del primo grande evento realizzato dal Gruppo Biagiotti nel 1999 - si veste di nuovo a Roma, quel luogo infinito che ispira e incoraggia il cambiamento.

La Collezione Libera, illuminante e durevole. È la primavera estate 2021 di Laura Biagiotti. La sfilata si apre con un iconico bianco Biagiotti: una pagina pura, inondata di luce, sulla quale scrivere un nuovo capitolo. Arrivano panneggi plissettati e profili di statue romane stampati su reti di cristalli Swarovski. È la nuova bellezza, con citazioni classiche e forme e tecniche innovative. Arrivano lampi di colore, su tutti il verde che cita il dna sostenibile del brand, per poi tornare alle sfumature dei naturali. E per andare incontro all’estate con una gioiosa voglia di vivere, anche i pezzi più classici imprigionano nel loro rigore distese di fiori. Chiude una sposa contemporanea, evocazione dell’amore per Roma raccontato dal sublime disegno michelangiolesco di Piazza del Campidoglio impresso sull’abito. Torna alla ribalta uno stile composto e raffinato, fatto di equilibrio e misura. Ma attenzione: non si deve per questo cedere ai revivals, vaghe nostalgie del tempo che fu, o indulgere ai falsi miti di un’eleganza perduta. Perché se l’eleganza trionfa, il suo regno si evolve, si trasforma, si adegua. E lo scettro va oggi a una moda classica ma non troppo seria, femminile, sciolta e disinvolta. La donna porta un messaggio di sicurezza e naturale savoir faire, si veste con estrema disinvoltura dal mattino alla sera, conscia del suo ruolo, ma senza ostentazione. Sono abiti che hanno una storia. Abiti che racchiudono un’emozione. Abiti con l’anima.

La Piazza del Campidoglio Il Campidoglio, cuore della romanità, è il set della sfilata, palcoscenico unico al mondo per bellezza e significati. Il gruppo Biagiotti infatti ha restaurato la Scala Cordonata del Campidoglio disegnata da Michelangelo e i Due Dioscuri che la custodiscono. Sfilare in Piazza del Campidoglio, con un format innovativo, sul mirabile disegno di Michelangelo, mostra che la moda, come Roma, ruota attorno a qualcosa che supera le generazioni e i secoli, li plasma e li ricrea, in un Rinascimento senza fine. Lavinia Biagiotti dichiara: “Abbiamo pensato più che altro a restituire, a conservare capolavori irripetibili anche per superare il senso di impermanenza della moda: le pietre vanno oltre. Noi combattiamo sempre contro il tempo e in fondo la moda è un foglio bianco sul quale disegnare il futuro. La storia della nostra azienda e quella della nostra famiglia sono intrinsecamente legate a Roma, in un gioco di rimandi tra etica e estetica, che ricorda quello delle grandi famiglie rinascimentali. Il nostro amore viene raccontato dal profumo Roma di Laura Biagiotti, diventato nel tempo una fragranza iconica amata da milioni di donne e uomini in tutto il mondo.

E proprio il successo di Roma ci ha permesso di essere tra i primi della moda a realizzare un grande restauro nella città eterna. Ringrazio la Sindaca di Roma Virginia Raggi e le Istituzioni che in uno scenario complesso quale l’attuale hanno accolto con slancio il progetto di ospitare la sfilata Laura Biagiotti sulla Piazza del Campidoglio. Un palcoscenico internazionale per un evento fortemente legato a Roma e ai suoi valori, sostenuto da un grande senso di responsabilità nel prendersi cura delle persone e del territorio. Ringrazio Intesa Sanpaolo per la collaborazione e il prezioso atto di mecenatismo per il ripristino della Fontana della Dea Roma. Condividiamo visioni, valori e impegno per il Paese.’’ Il Teatro dell’Opera di Roma Il finale vede in scena una sinergia di eccellenze che coniuga moda e danza, con una performance inedita dell’etoile Eleonora Abbagnato insieme a 5 ballerine del Teatro dell’Opera di Roma. La coreografia è stata realizzata apposta per l’occasione sulle note di Ennio Morricone, che con i suoi mirabili capolavori accompagna tutta la sfilata. È la Roman Renaissance nel segno della bellezza, della moda, della cultura, della danza, dell’amicizia e soprattutto dell’amore per Roma.

IL GRUPPO BIAGIOTTI ANNUNCIA IL RESTAURO DELLA FONTANA DELLA DEA ROMA IN CAMPIDOGLIO, INDAGINI E REVISIONE DEL SISTEMA DELLE ACQUE

Collocata sullo sfondo della piazza del Campidoglio, la fontana vanta una storia piuttosto complessa legata alle vicende di una delle piazze più importanti di Roma, sede dal XII secolo del Comune cittadino. Quando nel 1538 ha inizio la sistemazione urbanistica ideata da Michelangelo, sulla piazza erano già presenti le due colossali statue marmoree raffiguranti il Nilo e il Tigri (poi trasformato in Tevere con l’aggiunta della lupa e dei gemelli), che nel 1543 Buonarroti collocò su due plinti ai piedi della nuova scala di palazzo Senatorio, ai lati dell’altissima nicchia centrale destinata ad accogliere nel 1583 una colossale statua di Minerva. Nessuna fontana era prevista all’epoca nell’area, in quanto il Campidoglio rimase privo di acqua corrente fino alla costruzione dell’acquedotto Felice, realizzato per volontà di papa Sisto V (1585- 1590), opera alla quale l’Amministrazione Capitolina partecipò con l’acquisto di cento once di acqua da destinare al colle per poter costruire nuove fontane pubbliche.

Solo nel 1588 Matteo Bartolani da Castello fu incaricato di progettare una fontana monumentale sulla piazza, tramite un concorso voluto dallo stesso Sisto V inteso a magnificare anche sul Campidoglio la grande impresa idraulica, come testimoniano alcune iscrizioni sul palazzo Senatorio. La fontana è costituita da un doppio bacino in marmo a pianta mistilinea, collocato tra le due statue del Nilo e del Tevere - decorato semplicemente da cinque stemmi - che si inserisce sulla piazza in forma discreta e rispettosa del disegno michelangiolesco. Nel 1593, infine, la statua di Minerva nella nicchia centrale fu sostituita con una statua in porfido e marmo di epoca domizianea, di piccole dimensioni, raffigurante una Minerva, posta al di sopra di un basamento costituito da tre basi sovrapposte, che fu reinterpretata come Dea Roma.

A 25 anni dall’ultimo restauro, la fontana si trova in cattivo stato di conservazione e presenta criticità relativamente all’impianto idrico, soprattutto per quanto riguarda lo smaltimento delle acque. Sulle superfici in marmo sono presenti depositi di particellato atmosferico e materiale inquinante, patine biologiche e incrostazioni calcaree, queste ultime concentrate soprattutto sul bordo della vasca superiore, dove raggiungono lo spessore di diversi millimetri. Molte stuccature sono deteriorate e alterate cromaticamente. Alcune infiltrazioni d’acqua sono presenti sul monumentale bordo della vasca inferiore e alla base della fontana: sono dovute al degrado della impermeabilizzazione dei due bacini. Depositi di particellato inquinante sono presenti sulla statua e sul retro del basamento, mentre il piedistallo presenta anche perdita della rubricatura della iscrizione. Sono inoltre riscontrabili ossidazione delle parti in metallo.

Prioritariamente saranno effettuate indagini e verifiche del sistema delle acque, collegato a quello di palazzo Senatorio, al fine di rilevare la provenienza delle perdite d’acqua nell’area e di effettuare la revisione di tutti gli impianti, nonché lo spostamento delle condutture delle acque di smaltimento. Sulle superfici in marmo, travertino e porfido saranno effettuate le seguenti operazioni: trattamento biocida a più riprese e diserbo; pulitura e rimozione delle incrostazioni calcaree con mezzi meccanici e chimici; pre-consolidamento e consolidamento; rimozione delle stuccature non più funzionali e rifacimento di nuove con particolare riguardo ai giunti tra i blocchi che compongono le vasche e alle fessurazioni; integrazione delle mancanze; trattamento degli elementi metallici, compresa l’asta della Dea Roma; applicazione del protettivo finale; rifacimento dell’impermeabilizzazione delle vasche. Inoltre sarà effettuata la revisione con manutenzione dell’impianto di illuminazione.