Marcolin, il nuovo ad Curci arriva da Fiera Milano

Il Gruppo di occhialeria Marcolin ha un nuovo ad e general manager: Fabrizio Curci, proveniente da Fiera Milano. La nomina sarà effettiva a partire dal prossimo 22 giugno e colma la carica rimasta vacante dopo l’uscita dell’ex ad Massimo Renon, chiamato lo scorso marzo da Benetton. Laurea in Economia alla Bocconi e grande esperienza nel settore automotive, Curci è stato amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano SpA da settembre 2017 a giugno 2020. In precedenza, il manager ha lavorato per 10 anni in Fca come responsabile del brand Alfa Romeo per l’area Emea e a capo del coordinamento globale dei lanci dei nuovi prodotti.

Le parole del nuovo ad

“Sono felice e orgoglioso di guidare il management team di Marcolin Group e di entrare a far parte di questo straordinario settore, fatto di design, creatività e artigianalità. Sarà un percorso entusiasmante”, dichiara Curci. “Fabrizio condurrà Marcolin Group in un percorso sinergico con la sua strategia, con l’obiettivo di consolidare la leadership globale nel settore dell'occhialeria", commenta Vittorio Levi, Presidente di Marcolin Group. Curci prende le redini di un gruppo solido da quasi 500 milioni di fatturato per traghettarlo nelle acque incerte del post-covid che, nel 2020, potrebbe bruciare (stime Anfao) quasi un miliardo di euro di esportazioni di occhialeria italiana (-25%).