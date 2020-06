Marie-Louise Sciò lancia una nuova piattaforma di e-commerce sul lifestyle

Marie-Louise Sciò, ceo e direttore creativo della Pellicano Hotels, lancia una nuova piattaforma di e-commerce sul lifestyle dedicato al meglio dell'Italia. Si chiama “issimo” ed è on line dal 23 maggio

"Issimo" è l’ultimo progetto di Marie-Louise Sciò, ceo e direttore creativo Pellicano Hotels, una vera e propria dichiarazione d’amore per l’Italia: una nuova piattaforma di e-commerce e lifestyle che mira a portare il meglio dell’Italia nel mondo e lanciata il 23 maggio. L’amore di Marie-Louise per la bellezza e il Bel Paese hanno reso la Pellicano Hotels un’icona del settore alberghiero nel settore del lusso: Issimo avrà la stessa energia e rifletterà così lo stile e il gusto dei leggendari alberghi, insieme all’essenza più autentica dell’Italia attraverso il suo patrimonio culturale, l’eleganza, il design e il cibo. ISSIMO, prende il suo nome dal suffisso superlativo per eccellenza, si ispira allo stile di un giornale vintage italiano e offrirà ai suoi lettori newsletter bimestrali con contenuti e prodotti acquistabili sulla piattaforma. È diviso in diverse categorie che rappresentano quello che Marie-Louise definisce lo stile di vita “Italianissimo”. All’interno di Bellissimo ci sono oggetti per la casa e l’artigianato italiano, Buonissimo offreuna selezione di eccellenze culinarie italiane e ricette, in Chichissimo si trovano eleganti capi d’abbigliamento realizzati in esclusiva per Marie-Louise e ISSIMO,in Coltissimo ci sono pubblicazioni editoriali e interviste a personaggi di spicco del mondo della cultura e Fichissimo sarà l’estensione virtuale degli hotel, il luogo dove si possono acquistare i prodotti più ricercati dei tre alberghi, dai più tradizionali souvenir alle piastrelle di bagni e pavimenti, realizzate in esclusiva per il Pellicano, la Posta Vecchia e il Mezzatorre.

Infine, in Italianissimo, i lettori viaggiano tra le 20 regioni italiane, attraverso gli occhi e le esperienze di celebri personaggi del Bel Paese. Il risultato finale è un’ampia guida con proposte di tour delle città d’arte, percorsi naturalistici e molto altro ancora, senza dimenticare l’artigianato locale e i prodotti che, hanno reso il Made in Italy, un’icona di qualità nel mondo. Issimo inizia conuna capsule collection di collaborazioni esclusive progettate da Marie-Louise con marchi italiani e internazionali: Anya Hindmarch, Carolina Bucci, Chinti& Parker, Dedar, Faliero Sarti, For RestlessSleepers, LesBellesHeures, L.G.R, Lisa Corti, Loretta Caponi, Pineider, Solid &Striped and Villeroy& Bosch. Una selezione dei prodotti Issimo sarà disponibile anche su matchesfashion.com Oltre ai prodotti ISSIMOèdisponibile ancheDall’Italia con Amore, una selezione di marchi italiani scelti con cura da Marie-Louise. Borsalino, Giuliva Heritage Collection, M di Missoni, Acquazzurra, Iacobella e altri ancora, insieme a prodotti realizzati su misura da artigiani locali. Issimo è riflesso dello stile e del gusto della Pellicano Hotels, che da sempre rispecchia l’essenza dell’Italia e il tocco inconfondibile di Marie-Louise Sciò. Sito web: ISSIMOISSIMO.COM Instagram: @issimo