Moda, Brunello Cucinelli: “fare Pitti Uomo a settembre non serve a niente”

“Ci vorranno due anni per riequilibrarci; a differenza del 2008 questa è una crisi congiunturale non strutturale come nel 2008, quando le banche fallivano. Ma il comparto ripartirà”

Poche parole, chiare ed ottimistiche, per un comparto, quello della moda, che è stato profondamente toccato del Coronavirus. Nessun licenziamento in vista per i dipendenti del gruppo di Solomeo, che nel 2019 ha fatturato oltre 600 milioni di euro, ma più semplicemente la richiesta da parte di Cucinelli, ai suoi dipendenti, di lavorare mezz’ora in più al giorno ed il mese di agosto, esclusa la settimana del Ferragosto, per recuperare almeno in parte i due mesi di stop della produzione. "Il Coronavirus è come una grandinata, ripartiremo e in poco tempo recupereremo le settimane perse”, continua l’imprenditore umbro che però sottolinea anche come “Fare Pitti il 2 settembre non serve a niente, io l’ho detto chiaramente e non ci saremo”. Parole dure ma che fanno riflettere, per un imprenditore che è sempre stato affascinato dalla manifestazione fiorentina nella quale vede la possibilità di incontro e confronto tra imprenditori del settore. Nell’edizione estiva dello scorso anno Cucinelli affermava infatti che a Pitti (askanews) “il compratore arriva, vede, annusa la collezione ed è qui dove decide che budget darti per la nuova stagione. E' qui che tu respiri come ci vestiremo nella prossima stagione. Firenze è una città bellissima, con molti eventi a lato di Pitti. Sono contento perché qualche anno fa, quattro o cinque anni fa, si diceva che Pitti non aveva più alcuna logica e che ci saremmo dovuti trasferire a Milano". Sul futuro, Cucinelli sottolinea che saranno necessari due anni per riprenderci a livello globale; segnali ottimistici arrivano dalla Cina dove l’azienda conta 200 dipendenti.