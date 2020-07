Moda, Federica Nardoni Spinetta è cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia

Importante riconoscimento per la presidente della Chambre Monégasque de la Mode ed ideatrice della Monte-Carlo Fashion Week, Federica Nardoni Spinetta, che ha ricevuto l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia nel corso di una cerimonia ufficiale che si è tenuta presso l’Ambasciata Italiana del Principato di Monaco alla presenza di S.E. l'Ambasciatore Cristiano Gallo, che ha consegnato l'onorificenza, per conto del Presidente della Repubblica Italiana.

L’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia premia quanti abbiano acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l’Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l’Italia. E Federica Nardoni Spinetta, nel corso dell’ultimo decennio, si è spesa in maniera attiva per favorire le relazioni tra il Principato di Monaco e l’Italia raggiungendo traguardi notevoli che oggi hanno una menzione ufficiale.



Una motivazione ricordata anche dalle parole dell’Ambasciatore che ha sottolineato come la Dottoressa Federica Nardoni Spinetta abbia contribuito, con il successo della Monte-Carlo Fashion Week, a dare visibilità e opportunità commerciali al segmento moda italiano. E tutto in un’ottica lungimirante che ha sostenuto i giovani talenti dando loro la possibilità di un palcoscenico internazionale come quello del Principato di Monaco. “Sono profondamente onorata ed emozionata che il Presidente della Repubblica Italiana, su proposta dell’Ambasciatore, mi abbia conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. È un riconoscimento del lavoro fatto fino ad oggi e uno stimolo a proseguire nella stessa direzione” ha commentato Federica Nardoni Spinetta a margine della premiazione