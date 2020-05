Moda, LuisaViaRoma investe nel gaming con la nuova app MOd4

MOD4 è il primo progetto di Avawear, azienda creata da un team di professionisti di LuisaViaRoma guidato da Marco Ritratti, Head of Digital Marketing e Andrea Panconesi. MOD4 sarà disponibile a partire dal 4 di maggio: gli utenti possono registrarsi alla mailing list

LuisaViaRoma da sempre promotrice della sinergia fra mondo reale e dimensione digitale, decide di investire in MOD4, l’app che elimina i confini tra shopping online e gioco interattivo. Con la game-app, gli utenti possono vivere un'esperienza unica, con la possibilità di creare i propri avatar, collezionare i loro articoli preferiti e socializzare con altri utenti, partecipando a vere e proprie fashion challenge. Inoltre, gli utenti potranno acquistare tutti gli articoli della selezione di luisaviaroma.com direttamente dalla app. MOD4 è una game-app interattiva fondata su quattro elementi principali: Creazione di un Avatar: dopo aver creato un profilo personale, agli utenti viene chiesto di creare un avatar personalizzato in base al loro aspetto e alle loro preferenze di makeup.

Fashion Box: dopo essersi registrati, gli utenti-giocatori riceveranno una prima MOD4 BOX contenente una serie di capi d'abbigliamento e accessori virtuali per il loro avatar. Durante il gioco, gli utenti riceveranno altre box con cui sfidarsi per avere la possibilità di vincere o acquistare gli articoli direttamente dalla game-app.

Fashion Challenge: ogni giorno agli utenti verranno proposte varie challenge. Una challenge è una competizione tra utenti della community di MOD4 ispirata a un tema preciso. Per ogni challenge, i partecipanti potranno proporre un outfit creato a partire dagli articoli che hanno già ricevuto nelle box da sottoporre ai voti degli utenti.

Voto e interazione sociale: gli utenti possono interagire fra di loro votando i look delle challenge, partecipando alle challenge e condividendo contenuti nel social feed della community. Il social feed permette agli utenti di decidere quale avatar/ giocatore seguire e fa conoscere loro nuovi brand e prodotti. Gli utenti possono scegliere i loro avatar preferiti, comunicare con loro e creare dei gruppi in base agli interessi e augusti in materia di stile. LuisaViaRoma offre l'accesso completo al suo catalogo online disponibile su luisaviaroma.com con una selezione di oltre 600 brand di abbigliamento di lusso e contemporary. Questo dà modo agli utenti di MOD4 di acquistare sia virtualmente che concretamente i loro articoli preferiti, di creare e personalizzare gli outfit, di condividere il loro look e di sfidare altri appassionati di moda nelle varie challenge. LuisaViaRoma vuole dare ai suoi clienti e ai suoi nuovi utenti la possibilità di vivere un'esperienza di shopping memorabile e interattiva, l'opportunità di esprimere la propria creatività, di crescere e di diventare stylist del proprio guardaroba virtuale. “Il mondo è in costante evoluzione. Ogni azienda dovrebbe adattare la propria strategia alla situazione attuale. Cambiare significa rafforzare la capacità di essere vicini alle esigenze e alle aspettative dei clienti senza perdere la propria identità. MOD4 è un’app avanguardista: partecipando a questo progetto dimostriamo quanto crediamo e quanto vogliamo investire nell’innovazione, anche in futuro. Siamo stati fra i primi ad aprire un e-commerce, preannunciando il futuro in termini di tecnologia e innovazione. Adesso vogliamo fare il passo successivo, offrendo ai nostri clienti un’esperienza unica e interattiva.” Andrea Panconesi, CEO di LuisaViaRoma