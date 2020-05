Moda, Pink Memories sceglie Forte dei Marmi per aprire il suo store monomarca

Il brand fiorentino vuole lanciare un messaggio positivo sul settore moda, all’indomani della riapertura post Covid-19, scegliendo la località turistica toscana per eccellenza come primo luogo di apertura

Forte dei Marmi riprende una parvenza di vita normale, dopo duri mesi di lockdown, con l’opening del primo store monomarca di Pink Memories. Il brand fiorentino di abbigliamento femminile lancia così un messaggio di positività sul settore moda, all’indomani della ripartenza post Covid-19. Lo fa scegliendo la Versilia, meta ideale a livello internazionale per il turismo del lusso, che lega gli amanti del mare e dell’alta moda. L’apertura è prevista per il 1 giugno. Un pop-up store nel centro pedonale dello shopping di Forte dei Marmi che vuole essere un vero e proprio showcase dei prodotti Pink Memories, con il suo look totalmente bianco, sia negli ambienti che nella scelta del mobilio. Uno shop dallo stile caldo e femminile, in cui risalteranno i prodotti iper-colorati e stampati delle collezioni Pink Memories. Per Claudia Andrei, direttrice creativa “Questo opening consolida la presenza di Pink Memories in Italia e allo stesso tempo è un segnale che vogliamo lanciare ai nostri rivenditori, tutti top shop di alto livello sia italiani che internazionali. In questo periodo di incertezza vogliamo trasmettere il messaggio che ci siamo e ci stiamo evolvendo. Questa strategia di sviluppo si inserisce all’interno di un piano che vedrà al centro la digitalizzazione dell’azienda; dallo sviluppo di un nuovo sito che avrà un focus sull’e-commerce, ad altre manovre per far sì che l’azienda diventi digital al 100%”. “Nonostante questo periodo di emergenza del Covid-19 – prosegue l’imprenditrice - siamo fiduciosi e riteniamo che il retail riuscirà a partire se non come prima, con una grossa spinta. Il “contenitore” di Forte dei Marmi accoglierà sia l’ultima collezione Primavera/Estate 2020che una selezione di tutti i capi iconici carry over di Pink Memories, come ad esempio le nostre sottovesti in 100% seta e pizzo francese disponibili in più di 100 colori che verranno presentate all’interno del negozio”. Nella seconda parte della stagione estiva, verrà presentata anche la nuova collezione Autunno/Inverno 2020-21 al cui interno spiccano alcune novità: dalle nuvole di mohair in toni fluo ai maglioni fatti a mano, capi eleganti e versatili da abbinare a ecopelle laminata, paillettes e capispalla in eco-pelliccia, oltre al 100% Cashmere Made In Tuscany a prezzi competitivi. Un abbigliamento lingerie-style reinterpretato per gli outfit di ogni giorno, sia per andare in ufficio che per uscire la sera.