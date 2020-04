Open day virtuale e borse di studio per i nuovi iscritti di Accademia Italiana

Sabato 18 aprile open day virtuale interattivo e 40 borse di studio per i nuovi iscritti di Accademia Italiana

Per i nuovi iscritti di Accademia Italiana l’anno accademico 2020-2021 inizierà ad ottobre e saranno riservate 40 borse di studio a parziale copertura della retta annuale. In questo difficile momento, dovuto all’emergenza Coronavirus, la scuola che ha due sedi a Firenze e Roma, tiene testa all’emergenza Covid-19 grazie a una piattaforma che consente la didattica on line. Sabato 18 aprile, dalle 16, sempre in streaming, al via l’Open day interattivo. Cliccando il link riportato sul sito della scuola www.accademiaitaliana.com dopo aver ascoltato l’audio video introduttivo del presidente della scuola, gli studenti interessati potranno selezionare un dipartimento per volta, visitare gli ambienti e comprendere i contenuti dei corsi direttamente dai rispettivi docenti. Il tour virtuale sarà inoltre interattivo e dunque grazie a una chat sarà possibile porre quesiti in tempo reale e ottenere pronta risposta dalla scuola.

Prosegue dunque con successo la didattica, e per tutti i corsi: lavorare da remoto, in distance learning, trattandosi spesso di materie creative e pratiche, ha necessitato una particolare rielaborazione della didattica, ma dopo un paio di settimane di rodaggio sono stati messi in rete circa mille account, tra studenti, docenti e personale amministrativo. I corsi sono ora a regime con grande soddisfazione degli studenti e dei docenti soprattutto, stupiti dei vantaggi che la piattaforma riserva. Un’esperienza valida anche per il futuro in quanto attraverso l’uso di questi strumenti digitali è possibile condividere in streaming, file, video e altri contenuti, con estrema facilità. La didattica è al momento focalizzata sulle lezioni teoriche ed in parte su istruzioni pratiche relative ai laboratori in attesa di ulteriori linee guida del Ministero dell’Università. Vale anche per gli esami che comunque saranno da remoto per gli studenti stranieri, o per chi ne ha necessità, che in concomitanza delle misure restrittive disposte dal governo, sono rientrati in patria un mese fa. Per il prossimo futuro, Accademia Italiana, finite le restrizioni dovute al Corona Virus, proporrà una “Design & Fashion week” dedicata alla creatività giovanile, a Firenze e a Roma.