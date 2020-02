Philipp Plein: ecco il megashow Autunno / Inverno 2020 “No Limits”

Questa stagione Philipp Plein ci catapulta in un gigantesco garage riempito con una collezione di mezzi che va dal jet, all’elicottero, alla barca offshore, fino ad arrivare alle supercar dorate.

Ecco il megashow Autunno / Inverno 2020 di PHILIPP PLEIN: NO LIMITS. Il nome dello show è ispirato dalla fragranza lanciata ufficialmente in questa occasione, che presenta un packaging a forma di carta di credito. Una carta di credito illimitata.

Modelli, influencer, star e icone - tra cui Jada Pinkett Smith, Ellen Von Unwerth, Cameron Dallas e Maye Musk - il cast di questa stagione è stellare. Con una live performance del rapper statunitense Tyga, Missy Elliot e un DJ set di Timbaland all’afterparty, Philipp Plein dimostra ancora una volta di essere l'uomo con il magico tocco di un Re Mida.

I vestiti sono ugualmente spettacolari. Pantaloni spalmati, stivali alti fino alla gamba, piumini a tutta lunghezza, abiti con frange e glitter tutti in oro metallizzato lucido. È una visione futuristica che passa attraverso il disco-glamour dello Studio 54.

Anche i ricami e le applicazioni sono ricercati, con croci e serpenti in pietre preziose che arricchiscono gli abiti con paillettes e le borse in pelle esotica; una collezione piena di dettagli unici, choker, orecchini singoli oversize e catene legate intorno al collo degli uomini o inserite nelle scarpe da ginnastica.

La stampa leopardata ricorre ovunque su blazer, abiti a collo alto, minigonne e collant, giacche con

paillettes da uomo e sui pezzi più preziosi come il cappotto e la giacca di visone rasato. Tra gli accessori spiccano pochette impreziosite da cristalli che ricordano il packaging del profumo, una carta di credito.

Per il finale, Philipp Plein rende un commovente omaggio alla grande leggenda del basket Kobe Bryant con un'esclusiva edizione limitata di maglie Lakers con il numero 24. Come sportivo e come filantropo, Kobe Bryant è stato l'esempio perfetto di ciò che può essere ottenuto con una dedizione ed etica senza limiti. Il designer è orgoglioso di annunciare una donazione in sua memoria alla Mamba & Mambacita Sports Foundation in onore di Kobe e della figlia di 13 anni Gianna.