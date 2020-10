Photo Vogue Festival 2020: tra etica ed estetica

Photo Vogue Festival 2020: presentata la quinta edizione del conscious fashion photography festival

Data la situazione di generale incertezza causata dalla pandemia di Covid -19 (in particolare riguardo alle regole di distanza sociale), il cuore della quinta edizione del Photo Vogue Festival (PVF), organizzato da Vogue Italia, si sposta su una piattaforma digitale ideata appositamente per l’evento, che ospiterà mostre, talk e proiezioni.

Dal 30 ottobre al 22 novembre 2020 una selezione di fotografie delle due mostre principali sarà anche esposta all’aperto, sui cancelli del perimetro dei Giardini di Porta Venezia, per interfacciarsi e interagire con la città di Milano.

Le mostre saranno visibili nei punti nevralgici della città di Milano sui Maxi Led Urban Vision, durante lo stesso periodo.

Dal 19 novembre le mostre complete saranno fruibili sulla piattaforma online: photovoguefestival.vogue.it.

Dal 19 al 22 novembre la piattaforma ospiterà anche eventi, conferenze e portfolio review.

Come per ogni edizione precedente, il festival sarà un’opportunità unica per gli appassionati di moda e fotografia per entrare in contatto con i professionisti del settore, dagli artisti ai curatori, e approfondire il panorama fotografico contemporaneo.

Le dichiarazioni di Glaviano (Vogue Italia), Tajani (Assessora comune di Milano) e Coccia (filosofo)

Alessia Glaviano, Direttore Photo Vogue Festival “Il ruolo della cultura oggi è veramente importantissimo, è importante riuscire a mantenere appuntamenti come questo. Quest’anno abbiamo creato una piattaforma che ospiterà tutti i talk che in digitale, speriamo di raggiungere più persone possibili nel mondo. Quando era il momento di lanciare lo Scouting per la mostra principale era appena scoppiata la pandemia e abbiamo deciso che era importante dedicarle a quanto stesse accadendo parte del festival. Questo festival sin dalla prima edizione ha sempre creduto nell’idea di un’etica che vada pari passo con l’estetica. Ha sempre affrontato temi sociali, una cosa che abbiamo imparato è questo senso di community, Photo Vogue ha 230.000 fotografi da ogni parte del mondo, vedere questo senso di solidarietà e la reazione della gente in questo momento difficile mi ha scaldato il cuore.”

Cristina Tajani, Assessora alle Attività produttive, Commercio, Moda e Design del Comune di Milano: “Il mio è un saluto che vuol essere la testimonianza della continuità tra Comune di Milano e il Photo Vogue Festival. Sono contenta che Vogue abbia continuato con questo programma perché è un atto di generosità verso la città di Milano che ha bisogno della capacità creativa di tutti. La possibilità di ospitare la mostra e i dibattiti è una manifestazione della volontà di andare avanti, reinventando forme e modi della comunicazione culturale che credo sia necessaria in questo periodo. Ci sarà bisogno di ripensare la fruizione culturale nei prossimi mesi, per rimanere in contatto e ragionare sulla cultura in generale. Sono fiduciosa che iniziative come questa possano essere fondamentali per immaginare scenari nuovi. Spero che la bellezza e il significato che il festival vuole far passare arrivi ai cittadini”.

“In questi anni il Photo Vogue Festival ha rappresentato un’importante occasione per molti giovani, che coltivano la passione per lo scatto, di confrontarsi con i grandi nomi che hanno trasformato la fotografia di moda in una vera e propria espressione artistica capace di cogliere i cambiamenti del nostro tempo” continua l’Assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività Produttive, Moda e Design, Cristina Tajani che prosegue: “Un appuntamento, che in piena pandemia e in presenza di una nuova socialità tutta da riscrivere, ha saputo rinnovarsi coniugando al meglio eventi in presenza e on line per continuare a essere un momento importante per valorizzare la creatività del Made in Italy e di Milano”.

Emanuele Coccia, Filosofo: “Voglio sottolineare l’importanza del festival a livello culturale, è un’influenza mondiale non solo nazionale. Partecipando al festival ho potuto discutere per la prima volta temi che sarebbero diventati dopo anni temi principali di dibattito, come la diversità. È stato, nel tempo, un laboratorio di estetica ma anche un laboratorio di impatto sociale che ha messo al centro la diversità. Per questo può essere una comunità importante nel momento della pandemia. La moda non è solo un settore economico importante ma anche un posto dove elementi diversi coesistono per trovare un nuovo modo di stare al mondo. La moda deve far coincidere arte e vita. Abbiamo a che fare con gli abiti tutti i giorni, a tutte le ore, è il cavallo di troia perfetto per fare entrare l’arte nel quotidiano. La moda non è lusso, la fotografia è centrale perché la fotografia rappresenta il mondo e viviamo in un mondo che preferisce le immagini alle parole per aggiustarlo e migliorarlo.”

Photo Vogue è nato nel 2011 da un’idea di Alessia Glaviano, Brand Visual Director di Vogue Italia. In un’epoca in cui la fotografia era già onnipresente online, Glaviano realizza che ciò che manca è una piattaforma curata ad essa dedicata.

Pensato come una comunità caratterizzata da un forte senso di appartenenza, ad oggi, Photo Vogue conta oltre 230.000 iscritti, tra fotografi amatoriali e professionisti provenienti da ogni parte del mondo, accomunati dalla passione per la fotografia e dal desiderio di aiutarsi e crescere assieme. Chiunque può registrarsi in Photo Vogue e caricare le proprie immagini che possono essere di ogni genere fotografico, dalla ritrattistica al reportage, passando per la fotografia di moda e la street photography. Il pool di straordinari image maker da tutto il mondo e la relativa attività curatoriale della piattaforma hanno reso Photo Vogue un ottimo esempio di diversità e inclusione dietro l’obiettivo fotografico. Con il tempo, molti dei fotografi di Photo Vogue sono cresciuti diventando tra le voci più interessanti del panorama fotografico contemporaneo e ora firmano editoriali e branded content per le riviste internazionali più prestigiose. La mission di Photo Vogue è da sempre quella di sostenere il talento fotografico e costruire un futuro di diversità e inclusione nel mondo della moda e dell’immagine. Allo scopo di creare uno spazio temporale sia virtuale che fisico che potesse riunire la comunità di artisti e far progredire il dialogo sulla promozione della creatività, della diversità e dell’etica all’interno della fotografia e delle arti visive, nel 2016, a Milano avviene la prima edizione del Photo Vogue Festival. L’evento ha rappresentato il primo festival internazionale della fotografia di moda dedicato al terreno comune tra etica e estetica, legato ad un magazine autorevole e in grado di coinvolgere l’intera città di Milano con talk, mostre e iniziative fotografiche. Le 4 edizioni del festival nel 2016, 2017, 2018 e 2019 hanno riscosso un grande successo di pubblico e critica.

L’evento è patrocinato dal Comune di Milano ed è reso possibile grazie al supporto di Audi, main partner dell’iniziativa sin dalla prima edizione.

Durante i giorni della manifestazione sulla piattaforma del PVF si terrà un incontro moderato dalla Brand Visual Director di Vogue Italia Alessia Glaviano e dedicato a 1895 Coffee Designers by Lavazza, il nuovo brand del Gruppo torinese nel quale cura artigianale e innovazione tecnologica si fondono per dar vita a Specialty Coffee di assoluta eccellenza. Sarà l’occasione per conoscere protagonisti del mondo dell’arte e del food, che guideranno gli spettatori in un viaggio alla scoperta dell’universo di 1895 Coffee Designers by Lavazza. Parole chiave di questo incontro? Eccellenza, innovazione e sostenibilità, valori che accomunano il brand piemontese al fashion magazine.

La fotografa e floral designer newyorkese Doan Ly, fondatrice dello studio a.p. bio, è stata scelta da Vogue Italia e Xerjoff, prestigioso brand di fragranze di ricerca torinese, per interpretare con la sua sensibilità artistica cinque profumi iconici del brand: Amber & Rose, Erba Pura, Golden Green, Irisss e More than Words. Il risultato sono onirici still life in grado di evocare, grazie a colori e forme lussureggianti, le sensazioni olfattive e visive che solo i profumi Xerjoff sanno regalare, grazie a l’inconfondibile mix tra dimensione olfattiva di altà qualità e design sofisticato.

Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, e Vogue Italia hanno scelto il fotografo Riccardo Dubitante per mettere in luce tutte le potenzialità del modello di punta della famiglia di smartphone Mi 10T. Attraverso 6 fotografie dalla forte qualità espressiva, Dubitante ha sperimentato le infinite possibilità creative offerte dalle incredibili funzionalità e dai nuovi filtri del software fotografico di Mi 10T Pro, tra cui Clona, Lunga Esposizione, Light Painting e Cyberpunk. Attraverso queste immagini di fashion photography scattate con Mi 10T Pro è infatti possibile apprezzare la straordinaria qualità del comparto camera capace di rendere i soggetti rappresentati unici per gli occhi di chi osserva.

Nell’iniziativa speciale Engine, con la direzione artistica di Vogue Italia, ha scelto un giovane 3D artist per dare vita alla nuova linea di abbigliamento ready to wear che, prendendo ispirazione dall’universo racing, presenta una estetica street declinata in chiave contemporanea. Questo è solo il primo passo della collaborazione: prossimamente le photo editor di Vogue Italia individueranno un talentuoso fotografo della community di Photo Vogue, che conta oltre 230.000 utenti da ogni parte del mondo, per scattare la campagna del brand creato dal visionario imprenditore Paolo Dalla Mora.

Urban Vision, media company leader in Europa nei restauri sponsorizzati e nella valorizzazione del patrimonio culturale attraverso progetti di comunicazione integrata. Per tutta la durata della mostra fotografica open air ai Giardini di Porta Venezia, i Maxi Led Urban Vision situati nelle zone più centrali di Milano faranno vivere le creatività del PVF anche in outdoor, offrendo un’autentica mostra a cielo aperto su un esclusivo circuito Digital Out of Home.

LINKE ha realizzato tutte le stampe in mostra ai Giardini di Porta Venezia. LINKE è un laboratorio di produzione, stampa digitale e diffusione della fotografia a Milano attraverso un lavoro costante con esperti internazionali e mostre di talenti della fotografia contemporanea.

PVF 2020: “All in this togheter” speranza, solidarietà, empatia e senso della comunità

“All in this together” presenta i progetti di 30 fotografi raccolti attorno al tema comune della speranza, solidarietà, empatia e senso della comunità che abbiamo riscoperto mentre l’epidemia di Covid -19 flagellava, nazione dopo nazione, il mondo intero.

Il vero significato della parola comunità, il vero senso di quello che definisce, in fondo, la nostra umanità, si trova nelle note del trombettista milanese che suona “O mia bela Madunina” alla finestra della sua casa milanese durante il lockdown, nell’improbabile silenzio delle strade, ora svuotate dalla gente e dal traffico. Quando tutto sembra crollare e ogni significato e senso possibile paiono naufragare, solo la totale, assoluta gratuità dell’arte, il suo essere refrattaria a qualsivoglia utilità, il suo essere così tragicamente effimera ed estemporanea, può farci ritrovare il senso della vita attraverso la catastrofe, aiutandoci a “riveder le stelle”. Al cuore di questo miracolo riposa un’altra parola decisiva del lessico della Communitas: quello di dono. Perché la musica di questo trombettista è semplicemente questo: un dono, fatto di niente e che non cambia nulla della realtà concreta, né della minaccia che su di noi incombe, né della angoscia che ci attanaglia. Ma un dono come questo, che non sarebbe esagerato definire d’amore - e cos’altro è l’amore se non dono - non malgrado ma proprio grazie alla sua squisita gratuità e fragilità, è la sola cosa che possa trasformare i legami tra le persone, per farli ritrovare in un altro spazio dove la communitas prende il posto della solitudine. Sembra niente ma è tutto. I 30 fotografi sono stati selezionati tramite lo scouting su Photo Vogue, la piattaforma fotografica di Vogue.it, da una giuria internazionale di esperti con background, visione e provenienza diverse, in modo da garantire una prospettiva il più inclusiva possibile.

PVF 2020: “In the picture - Shifting perspectives in fashion photography”

Se ogni immagine è inerentemente politica, diventa inevitabilmente politico anche il gesto di scegliere cosa mostrare, e come mostrarlo. La fotografia di moda è un’arte complessa e stratificata, una fabbrica dei sogni che sempre di più si fa teatro di identità collettive. A partire da questa consapevolezza, per la quinta edizione del Photo Vogue Festival, abbiamo deciso di esplorare un nuovo modo per analizzarla e approfondirla: tramite il dialogo fra quattro delle sue più brillanti protagoniste.

Alexandra von Fuerst, Camila Falquez, Nadine Ijewere e Ruth Ossai sono “fotografe di moda socialmente consapevoli”. Fanno parte di una nuova generazione di artiste la cui estetica è intrinsecamente un’ibridazione di generi: nei loro scatti la moda dialoga costantemente con giornalismo e visual art, e con una introiettata necessità di equilibrare i piani della rappresentazione. Il lavoro di Camila, Nadine, Ruth e Alexandra parla di gender, femminismo e squilibri razziali senza mai essere didascalico o banale - al contrario riesce a essere potente, intenso, pervaso di una originale, splendente eleganza.

Sono quattro artiste che operano in un’industria, quella della moda, che si sta ripensando dalle fondamenta, e che di questo cambiamento non sono semplici osservatori ma tra le principali forze motrici.

Per il PVF 2020 abbiamo deciso di dare spazio alle loro visioni inaugurando un dialogo a quattro voci in cui le autrici non sono solo protagoniste della mostra ma anche curatrici della stessa. Le foto esibite, la modalità espositiva e i temi esplorati sono frutto di una collaborazione creativa, tra chiamate su Zoom, cartelle condivise in Dropbox e messaggi su Whatsapp.

Alexandra Von Fuerst, Artista, ha commentato durante la conferenza di presentazione: “È stata un’esperienza incredibile, in un periodo in cui si stanno rivalutando un sacco di ideali, aprire le frontiere diventa ancora più importante. Il mio lavoro è mostrare la bellezza, il mondo è talmente meraviglioso che vorrei che la gente si rendesse conto che non sono solo le rose ma è tutto il mondo ad essere meraviglioso. La bellezza a volte sta in quei posti dove non andiamo a cercarla, per me è così, il mondo è tutto da scoprire, e la mia condivisione è quella che tutti i giorni posso scoprire la bellezza che c’è e che può aiutare il mondo a riscoprire il rispetto e l’uguaglianza”.