Lamborghini Urus SE Ad Personam: il super SUV ibrido debutta a Miami

A Miami Beach, durante un esclusivo evento privato, Automobili Lamborghini ha presentato una versione unica e personalizzata della Urus SE, il primo SUV ibrido plug-in (PHEV) della casa di Sant’Agata Bolognese.

Questo modello, arricchito dal programma di personalizzazione Ad Personam, rende omaggio alla cultura vivace e al panorama artistico di Miami, segnando un nuovo traguardo per il design automobilistico.

L’estetica della Urus SE presentata a Miami è frutto del lavoro del Centro Stile Lamborghini e del team Ad Personam, che hanno creato una livrea unica, mai vista prima. La carrozzeria combina eleganti tonalità di grigio e nero, impreziosite da accenti Blu Glauco che risaltano su dettagli come lo splitter anteriore e il diffusore posteriore. La scelta cromatica celebra l’energia e la creatività della città, integrandosi perfettamente con il mix culturale di Miami.

Gli interni, altrettanto esclusivi, sono rivestiti in pelle di alta qualità e impreziositi da battitacco dedicati e una plancia commemorativa con la scritta “MIAMI” in fibra di carbonio lucida. Questo livello di personalizzazione è il simbolo delle infinite possibilità offerte dal programma Ad Personam, che consente ai clienti di creare auto uniche, perfettamente in linea con i loro gusti e stili di vita.

Oltre al design, la Urus SE si distingue per il suo potente gruppo propulsore ibrido da 800 CV, che combina performance estreme con una maggiore efficienza energetica. La versione PHEV rappresenta un passo avanti nella strategia di Lamborghini verso la sostenibilità, senza rinunciare all’adrenalina e al piacere di guida che contraddistinguono il marchio.

“Con questa vera e propria opera d’arte, abbiamo creato la livrea più sofisticata che si sia mai vista su Urus”, ha dichiarato Mitja Borkert, Design Director di Automobili Lamborghini. “Questo modello non è solo un SUV, ma un simbolo di innovazione e creatività, ispirato alla cultura unica di Miami”.

La presentazione della Urus SE ha visto la partecipazione di figure chiave di Lamborghini, tra cui Stephan Winkelmann, Chairman e CEO, che ha sottolineato l’importanza dell’evento. “Miami è una città di innovazione e creatività, ed è il luogo perfetto per mostrare l’essenza del nostro programma Ad Personam. Questa Urus SE è un esempio di come la personalizzazione possa trasformare una vettura in un’opera d’arte”.

Oltre alla Urus SE, gli ospiti hanno potuto ammirare anche la nuova Lamborghini Temerario, erede della Huracán. Dotata di un gruppo propulsore ibrido biturbo V8 da 920 CV, la Temerario è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi, ridefinendo il concetto di performance e comfort.

L’evento di Miami arriva in un momento particolarmente significativo per Automobili Lamborghini, che ha registrato vendite record nei primi tre trimestri del 2024. Con un totale di 8.411 unità consegnate (+8,6% rispetto al 2023) e tre nuovi modelli lanciati in soli 18 mesi, il brand si posiziona come leader nell’innovazione e nella sostenibilità.

L’intera gamma Lamborghini è ora completamente ibrida, un traguardo che getta solide basi per il futuro del marchio. “Questo successo è il risultato di una strategia chiara e di investimenti mirati, che continueremo a perseguire anche nel 2025”, ha concluso Winkelmann.

Con modelli come la Urus SE e la Temerario, Lamborghini dimostra che innovazione, design e performance possono convivere con un impegno concreto verso la sostenibilità. La personalizzazione Ad Personam e la transizione verso una gamma ibrida rappresentano i pilastri di questa visione, offrendo ai clienti esperienze uniche e indimenticabili.