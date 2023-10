A Milano sfida in pista tra Citroen Ami e il velocista Filippo Tortu

All’Arena Civica Gianni Brera di Milano l’inedita e speciale sfida in pista tra Citroën AMI - 100% ëlectric e il velocista Filippo Tortu, medaglia d’oro olimpica e primo italiano della storia a scendere sotto i 10 secondi nei 100 metri.

Ad aprire l’evento, la conferenza stampa tenutasi presso l’affascinante cornice di Palazzina Appiani, piccolo gioiello neoclassico oggi bene FAI (Fondo Ambiente Italiano), annoverato tra i partner del marchio francese.

L’evento si inserisce in una più ampia cornice di attività che Citroën sta portando avanti per supportare e guidare la transizione energetica verso una mobilità più green, all’insegna dei suoi valori fondanti: accessibilità, sostenibilità, semplicità e audacia. Con il progetto “CITROËN DRIVE ALL ELECTRIC”, infatti, il marchio ha intensificato il suo impegno nella promozione di una mobilità elettrica per tutti. Ne sono una dimostrazione il lancio di CITROËN EASY GO in occasione della “Settimana europea della mobilità sostenibile”, l’innovativa formula leasing che consente di muoversi in modo più sostenibile e responsabile, oltre a rendere l’elettrico più vantaggioso rispetto all’uso e acquisto di una motorizzazione tradizionale. Ma anche il rinnovo della gamma ë-C4 e ë-C4 X grazie ad un nuovo abbinamento motore/batteria e l’introduzione della nuova tecnologia Hybrid 48V su C5 Aircross per facilitare l'accesso alla mobilità elettrica.

Inoltre, l’iniziativa prosegue il percorso educativo di Citroën che con il progetto “GënerationAMI – l’electric mobility per lo sport” sponsorizza 20 società sportive per incontrare i giovani e le giovani atlete, facendosi così portavoce di valori positivi legati allo sport come l’impegno, la tenacia, il gioco di squadra, la lealtà e il rispetto per l’avversario. E Filippo Tortu non poteva che essere il testimonial perfetto per portare questi valori tra i giovani.

A sfidare in pista il velocista Filippo Tortu, Citroën Ami – 100% ëlectric: versatile, moderna e accessibile a tutti, è l’anticonformista soluzione di mobilità adatta ai più giovani. Si può infatti guidare a partire dai 14 anni, con l’unico vincolo di aver conseguito il certificato di idoneità patente AM. Con zero emissioni di CO2, il veicolo offre un’autonomia fino a 75 km grazie ad una batteria da 5,5 kWh agli ioni di Litio, che si ricarica in meno di 4 ore con una presa elettrica standard da 220V mediante il cavo previsto a bordo. Un’ultracompatta che ha da subito incontrato il favore del pubblico, come dimostrano gli oltre 13.000 clienti che l’hanno scelta dal lancio ad oggi. Nonostante la cessazione degli incentivi statali, anche il mese di settembre si è chiuso con ottimi risultati commerciali per Citroën Ami – 100% ëlectric, e una quota di mercato pari al 60% nel settore dei quadricicli elettrici.

Alessandro Musumeci, Direttore Marketing Citroen Italia, dichiara: “Con questa entusiasmante sfida, vogliamo portare i valori positivi dello sport tra i giovani, grazie anche ad un atleta di grande successo come Filippo Tortu. Inoltre, l'iniziativa si integra in modo impeccabile nella visione complessiva strategica di Citroën, contribuendo al nostro impegno nel promuovere l'elettrificazione. Del resto, la rivoluzionaria AMI – 100% ëlectric, che abbiamo visto oggi in pista, rappresenta una soluzione di mobilità accessibile a tutti, sostenibile, ultra-compatta e maneggevole, che facilita la vita di tutti i giorni ai cittadini. E anche agli sportivi!”.Filippo Tortu, Velocista, dichiara: “Ringrazio Citroën per questa divertente sfida e per avermi dato la possibilità di condurre allenamenti specifici che mi portano ogni giorno più vicino ai miei obiettivi. Citroën AMI – 100% ëlectric e My Ami Buggy sono perfette per muoversi liberamente, in modo più sostenibile e responsabile, perfette per i miei allenamenti quotidiani”.

Atleta professionista e velocista su 100 metri, 200 metri e staffetta 4x100, Filippo Tortu vanta un palmares di tutto rispetto: è stato infatti campione olimpico a Tokyo 2021, vicecampione del mondo a Budapest 2023, finalista ai campionati del mondo sui 100 metri nel 2019, medaglia di bronzo ai campionati europei 2022, oltre ad essere attualmente il campione italiano in carica nei 200 metri e il primo italiano della storia a scendere sotto i 10 secondi nei 100 metri. Filippo si è legato ad AMI con l’obiettivo di allenarsi duramente per battere il suo idolo Pietro Mennea, storico velocista italiano. Grazie a Citroën, Filippo ha potuto condurre allenamenti particolari, come correre mentre viene seguito dal suo allenatore a bordo di My Ami Buggy. Questo ha permesso all’allenatore di correggere l’atleta nel gesto della corsa durante la stessa, esattamente come Pietro Mennea veniva seguito dal suo allenatore Vittori a bordo di una vespa.Citroën Ami rappresenta quindi una compagna di viaggio utile per raggiungere lo scopo dell’atleta: migliorarsi costantemente per raggiungere i propri obiettivi.