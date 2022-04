Achille Thurotte e Robin Chaillard vincono “Excellence Mécanique Alpine” 2022

Dopo due prove di selezione, tra cui un test teorico di valutazione delle conoscenze meccaniche generali da remoto tenutosi, il 3 febbraio, e un test pratico di una giornata in 8 città francesi tra il 25 febbraio e il 18 marzo 2022,

le nove coppie di finalisti si sono ritrovate, lo scorso weekend, per la finale del Concorso “Excellence Mécanique Alpine”. La coppia vincitrice si è aggiudicata uno stage di tre mesi presso la scuderia BWT Alpine F1 Team, con la possibilità di ottenere un contratto di apprendistato, se l’esperienza si rivela positiva per entrambe le parti.

Nella sede di BWT Alpine F1 Team a Viry-Châtillon, la finale del Concorso “Excellence Mécanique Alpine” si è svolta su due giorni, il 1° e 2 aprile 2022. In presenza di Laurent Rossi, CEO di Alpine, e di Esteban Ocon, pilota di BWT Alpine F1 Team, l’eccellenza dei candidati è stata valutata a livello di know-how (savoir-faire) e competenze personali (savoir-être) da una coppia di giurati che comprendeva un professore del Centro di Formazione per Apprendisti o della Scuola Professionale.

L’Officina di Montaggio Meccanico, dove vengono assemblati i motori di Formula 1 della scuderia, ha accolto le 9 coppie per le 6 prove della finale del Concorso “Excellence Mécanique Alpine” su temi che i candidati non avevano mai avuto l’occasione di affrontare nel loro percorso di apprendistato, tra cui una prova di sincronizzazione delle farfalle e una prova di assemblaggio del dispositivo di pre-rotazione variabile del turbocompressore. Quest’esperienza davvero unica ha permesso ai finalisti di scoprire i componenti, le tecnologie e gli strumenti degli esperti di motori della Formula 1. Oltre al know-how, è stata prestata pari attenzione anche al loro savoir-être, con la valutazione delle capacità relazionali, della gestione dello stress e della disponibilità nei confronti del compagno di squadra.

La finale è stata concepita come una full immersion nella Formula 1. I partecipanti hanno potuto visitare il sito di Viry-Châtillon, scoprire l’ambiente di lavoro dei team e incontrare gli esperti di motori che lavoreranno sull’A522 che corre per questa stagione in Formula 1. Tutti i presenti sono stati entusiasti dell’incontro a sorpresa con Esteban Ocon e il conseguente momento di confronto.

«Durante i due giorni della finale, le coppie di finalisti si sono superate e hanno dato il meglio di sé, affiancate dai giurati e da tutti i membri del team. Questo Concorso ha permesso di dare a tutti le stesse possibilità di successo per promuovere la meritocrazia dimostrando serenamente tutto il loro potenziale. Complimenti a Robin e Achille che hanno raggiunto l’eccellenza meccanica e benvenuti in BWT Alpine F1 Team !» Esteban Ocon, pilota di BWT Alpine F1 Team

I due vincitori, il diciasettenne Achille Thurotte e il diciottenne Robin Chaillard, si sono aggiudicati uno stage di 3 mesi che darà loro l’occasione di lavorare sul motore di Formula 1 della stagione 2022 nell’officina di montaggio meccanico di BWT Alpine F1 Team a Viry-Châtillon. Consentendo alla coppia di sviluppare le proprie competenze, scoprire l’importanza del savoir être e dimostrare la propria motivazione, questo stage potrà eventualmente concludersi con un contratto di apprendistato.

Achille frequenta l’ultimo anno del Lycée Professionnel Joliot Curie di Sète mentre Robin Chaillarden è al primo anno del BTS MV (Brevet de Technicien Supérieur) presso il Lycée Ettore Buggatti con sede a Illzach, nel Dipartimento dell’Alto Reno.

Creato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e condotto insieme al Ministero dell’Istruzione Pubblica, OPCO Mobilités, ANFA e il Gruppo Renault, “Excellence Mécanique Alpine” è un concorso inclusivo, che promuove la meritocrazia e il lavoro di squadra. Aperto agli studenti iscritti ai corsi di Manutenzione Automobilistica e Post-Vendita Automobilistica, questo Concorso ha permesso di valorizzare le competenze personali e meccaniche dei giovani partecipanti. Si prefigge anche lo scopo di promuovere la meccanica automobilistica come settore d’eccellenza per attirare i meccanici di motori termici ed elettrici del futuro.

Ormai è certo che il Concorso “Excellence Mécanique Alpine” continuerà. Ora raccoglieremo il feedback di questa prima edizione da tutti gli stakeholder per stabilire le prospettive di sviluppo del concept e delle modalità pratiche associate.

«Se il Concorso “Excellence Mécanique Alpine” ha appena decretato i suoi due brillanti vincitori, sono sinceramente convinto che la vittoria vada ben oltre. Tramite loro e questo concorso, è tutto il settore che viene valorizzato, i 1.111 iscritti e i 18 finalisti nonché altri studenti che, spero, abbiano preso consapevolezza del loro valore e capacità. Ci tengo a ringraziare i Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione Pubblica e tutti i nostri partner, tra cui ANFA, OPCO Mobilités e il Gruppo Renault, che hanno lavorato al nostro fianco per creare questo Concorso, vettore di inclusività, esemplarità ed eccellenza. Auguro grandi successi a tutti questi giovani di talento e ai due vincitori che potremo accompagnare nei prossimi mesi.» Laurent Rossi, CEO Alpine

«La finale del Concorso “Excellence Mécanique Alpine” ci ha tutti riuniti intorno a meritocrazia, trasmissione e connubio tra savoir-être e savoir-faire. L’impegno dei membri della scuderia per dare vita a questo progetto è straordinario, proprio come l’emozione individuale e collettiva che abbiamo provato nella finale e nella cerimonia di premiazione. Le testimonianze dei finalisti, ambasciatrici e ambasciatori dell’eccellenza meccanica del futuro, ci hanno commossi perché il loro “sogno a occhi aperti” avrà un impatto sulle loro rispettive vite e costituirà un’impareggiabile motivazione per continuare l’avventura e sviluppare la prossima edizione del Concorso.» Cédric Caret, Direttore Sviluppo Sostenibile di Alpine

«L’obiettivo del Concorso “Excellence Mécanique Alpine” è quello di valorizzare e promuovere il settore meccanico automobilistico francese. Siamo contenti di porre i giovani al centro del programma! Questo Concorso costituisce l’occasione giusta per evidenziare le competenze tecniche necessarie per raggiungere i massimi livelli e soprattutto creare vocazioni nella meccanica, uno dei settori più dinamici e in evoluzione. I giovani che hanno seguito corsi di formazione di apprendistato o hanno studiato nelle scuole professionali, ci danno l’opportunità di avere successo nella transizione energetica, con la rete di distribuzione Renault, Dacia e Alpine.» Arnaud Sautier, Direttore Formazione Rete Francia del Gruppo Renaul