Aehra, ispirata dall’aeronautica scolpita dall’area

La casa automobilistica italiana Aehra ha presentato il suo nuovo modello di Sedan.

Un’auto espressione del lusso, della sportività e dell’innovazione. Il Ceo di Aehra Hazim Nada ha detto “La Sedan continua la missione strategica di Aehra, portare su strada la migliore espressione del design italiano mai vista prima nel mondo dell’EV”.

Un’auto affascinante, elegante, innovativa, espressione di un “lusso italiano”, raffinato, minimalista, che affonda le radici nella grande tradizione del design made in Italy. Una berlina dalle linee sinuose, priva di spigoli, “scolpita” dall’aria.

Una “sinfonia” di innovazione tecnologica, grandi performance, italianità e bellezza. Esteticamente la vettura si presenta con un aspetto muscolare più marcato e dove la sportività risulta evidente. Grande attenzione è stata riservata nella scelta dei materiali, con alcune novità legate ai colori e in particolare ai cerchi degli pneumatici. Questi ultimi avranno un disegno più sportivo, con i cerchioni passati da 5 razze del SUV a 7 per la berlina. Il risultato richiama l’immagine di un turbine, con un'applicazione in carbonio che favorisce la pulizia del flusso per garantire maggiore aerodinamica. La sua carrozzeria dalle forme fluide si combina con tecnologie attive che riducono la resistenza aerodinamica, offrendo performance che coniugano perfettamente la sicurezza e il piacere di guida.