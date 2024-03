Alfa Romeo verso il 2026: elettrificazione totale e nuove Giulia e Stelvio

Il futuro di Alfa Romeo si prospetta ricco di sfide ed opportunità, delineando una strategia che mira a trasformare radicalmente la sua offerta entro il 2027.

Come riporta Repubblica, Jean-Philippe Imparato, CEO del marchio parte del gruppo Stellantis, ha offerto un'ampia panoramica su ciò che attende l'iconica casa automobilistica italiana. Dal debutto dell'attesissima Milano, un crossover elettrico e ibrido, alla completa elettrificazione della gamma, Alfa Romeo intende ribadire il proprio impegno verso l'innovazione sostenibile, senza però rinunciare a quelle radici e quella passione che ne hanno segnato la storia.

Il 10 aprile segnerà un momento storico per Alfa Romeo con il lancio della Milano, progettata e prodotta nello stabilimento di Cassino, rappresentando l'ingresso ufficiale dell'azienda nel mercato delle elettriche pure. Questo modello è solo il primo di una serie di lanci pianificati fino al 2026, che vedrà l'introduzione di un nuovo veicolo all'anno, tutti sviluppati sotto l'egida di un "made in Italy" di cui Alfa Romeo si fa portavoce.

L'investimento nelle piattaforme STLA "Large" e "Medium" gioca un ruolo chiave in questa strategia, rendendo l'Italia l'unico Paese al mondo a disporre di entrambe le tecnologie. Queste piattaforme sono progettate per supportare diversi sistemi di propulsione, una flessibilità che Imparato ritiene fondamentale in un periodo di transizione come quello attuale, dove le politiche europee sull'elettrificazione e le incertezze del mercato impongono un approccio cauto ma determinato.

Tra i modelli più attesi ci sono la nuova generazione di Stelvio e la Giulia, previste rispettivamente per settembre 2025 e marzo 2026. La Stelvio sarà il primo veicolo europeo di Stellantis ad impiegare la tecnologia 800 Volt sulla piattaforma STLA Large, una mossa che sottolinea l'ambizione di Alfa Romeo di stabilire nuovi standard in termini di prestazioni, comfort e dinamica di guida. Inoltre, le nuove tecnologie come STLA Brain e STLA SmartCockpit promettono di personalizzare l'esperienza di guida attraverso l'intelligenza artificiale, offrendo un pacchetto avanzato di assistenza alla guida e funzionalità di sicurezza.

Guardando al 2027, Imparato ha delineato due possibili strategie per l'Alfa Romeo completamente elettrica: concentrarsi sul segmento B, sfruttando il successo della Milano, o puntare al segmento E, più premium. La scelta dipenderà dai risultati commerciali dei nuovi modelli e dall'accoglienza nei mercati internazionali come USA, Giappone e Cina.

In questo scenario di rinnovamento, Alfa Romeo non trascura il potenziale dei segmenti più emotivi del mercato, considerando il ritorno nel segmento C con una coupé e una spider elettriche. Questa visione conferma l'ambizione del marchio di coprire un ampio spettro di mercato, dai veicoli accessibili a quelli di lusso, mantenendo sempre al centro l'esperienza di guida e il design italiano.

Il percorso delineato da Alfa Romeo rappresenta una sfida ambiziosa ma anche un'opportunità unica di riaffermare il suo ruolo di protagonista nell'industria automobilistica. L'impegno verso l'elettrificazione, unito alla passione e al design che da sempre caratterizzano il marchio, promettono di portare Alfa Romeo verso un futuro di successo, sostenibilità e innovazione.