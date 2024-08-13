AsConAuto raggiunti nuovi traguardi con record di fatturato nel primo semestre 2024

AsConAuto, l’Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli, ha segnato un altro traguardo significativo nel primo semestre del 2024,

raggiungendo un volume d’affari record di 584.944.984 euro. Questa cifra rappresenta una crescita del 18,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, rafforzando la posizione di AsConAuto come leader nel mercato dei ricambi originali.

L’industria automobilistica è in continua evoluzione, e AsConAuto ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di adattarsi e crescere in un contesto dinamico. L’incremento del volume d’affari di giugno 2024, con una crescita del 12,5% rispetto a giugno 2023, testimonia l’efficacia delle strategie messe in atto dall’associazione.

Roberto Scarabel, Presidente di AsConAuto, ha sottolineato l’importanza di questi risultati per il settore: «Qualità, rapidità ed efficienza sono fondamentali nel mondo del service. Poter disporre del ricambio originale giusto nel momento esatto in cui il cliente varca la porta dell’officina è un elemento vincente. AsConAuto ha lanciato il progetto Link, un servizio logistico che permette di collegare le concessionarie multisede del network, consentendo di trasportare rapidamente ricambi originali da una sede all’altra per soddisfare le richieste dei clienti.»

Il progetto Link, interamente gestito da AsConAuto, ha già raggiunto obiettivi che inizialmente sembravano ambiziosi, e si prevede che il traguardo dei 100.000 colli distribuiti entro il 2024 sarà non solo raggiunto ma anche superato. La rete logistica, che copre le principali direttrici nazionali, è in fase di completamento e continua a generare risultati positivi, migliorando l’efficienza e riducendo i rischi legati alla consegna dei ricambi.

Il Service Day, in programma il 24 e 25 ottobre al Centro Congressi di Veronafiere, sarà l’occasione per fare un primo bilancio sui benefici introdotti dal progetto Link. L’evento, organizzato in collaborazione con Quintegia, rappresenta un’importante opportunità di confronto per concessionari, officine, carrozzerie e altri operatori del settore post-vendita, offrendo uno spazio per discutere le principali tematiche e le evoluzioni del mondo del service.

Con questi risultati, AsConAuto conferma il suo ruolo centrale nel settore automotive, continuando a innovare e a offrire soluzioni che rispondono alle esigenze di un mercato in costante cambiamento.