Autotorino si allarga con 8 nuove filiali nel nord Italia

Il gruppo Autotorino acquisisce le 8 storiche filiali Mercedes-Benz di Autocentauro in Piemonte e Lombardia e prosegue nella sua strategia di crescita nel Nord Italia, arrivando ad unire duemila collaboratori operanti in 62 filiali in ben 5 regioni.

L’acquisizione, che ha avuto l’autorizzazione dell’Antitrust e il gradimento di Mercedes-Benz Italia, è operativa dal 1° novembre 2021. Con il passaggio ad Autotorino delle concessionarie Mercedes di Torino, Moncalieri, Ivrea, Novara, Biella, Gazzada Schianno, Busto Arsizio e Legnano, raddoppia, quindi, la presenza del Gruppo in territorio piemontese, raggiungendo per la prima volta le province di Torino e Biella, mentre aumenta la presenza nell’area di Varese e Milano. Questa acquisizione nasce nella fase positiva di rilancio dell’economia italiana post pandemia e si confronterà con il nuovo scenario della transizione energetica della mobilità, che richiederà agli attori del settore, reattività e capacità di evolvere. Nuova fase di cui Autotorino vuole essere protagonista attraverso il proprio portafoglio brand, piattaforme evolute per la relazione con il cliente ed il proprio radicamento nel Nord Italia. “Autotorino, anche in questa occasione, acquisisce aziende storiche del settore retail per valorizzarle e proiettarlo nel futuro. Abbiamo già incontrato tutti i nuovi collaboratori, persone di valore con cui abbiamo svolto un percorso preparatorio all’integrazione, dal quale è emerso un clima fattivo e coeso che ne evidenzia la professionalità. Nella nostra esperienza abbiamo constatato come la qualità del capitale umano sia decisiva nel successo delle aziende” ha commentato Plinio Vanini, presidente di Autotorino. “Si tratta di un punto di partenza importante per un progetto che ha al centro la volontà di offrire attenzione, soluzioni competitive e di qualità ai clienti di città in cui oggi ci presentiamo anche per la prima volta - prosegue Vanini -. Ricordo con piacere che proprio da Torino nacquero 55 anni fa il nome e l’attività di Autotorino, con l’acquisto di auto usate dalla Fiat, che poi mio padre rivendeva nella nostra Valtellina. Oggi entriamo con una significativa presenza in città e sulla regione, integrandovi una rete operativa che si conferma come la più diffusa e strutturata d’Italia, anche in termini occupazionali, capace di unire più marchi dell’automotivemnell’originale format di mobilità che è Autotorino”.

La strategia del principale dealer italiano vede sempre al centro del suo operato un modello orientato al retail ed articolato su una capillare presenza territoriale, accompagnata da una elevata visibilità on line. “Lo sviluppo contenuto nel nostro piano industriale – ha commentato Stefano Martinalli, Direttore Generale e Consigliere Delegato di Autotorino – che vedrà nel 2022 un fatturato di 1,5 miliardi di euro con un ritorno sulle vendite pari al 3,5%. L’operazione non ha richiesto investimenti dal lato immobiliare, ma si è concentrata sull’avviamento rappresentato dal brand e dalle persone. L’allargamento del perimetro intensificherà gli investimenti nello sviluppo di nuove piattaforme perché Autotorino sappia essere protagonista anche della nuova e innovativa fase della mobilità. La mobilità elettrica e connessa ci imporrà il cambio di approccio al nostro lavoro: non più venditori di beni, ma sempre più facilitatori all’uso di nuovi servizi. Siamo confidenti di poterci trasformare per essere competitivi anche in questa nuova dimensione”.