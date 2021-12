Bentley Financial Services, dieci anni di successi

Bentley Financial Services festeggia il suo decimo anniversario in Italia ed in due importanti mercati quali Germania e Svizzera.



Bentley Financial Services può vantare una storia di successo nel nostro paese sottolineata da una crescita costante, con una media nel periodo di un +15% nei contratti di leasing e finanziamento Bentley (auto nuove, auto usate, ed altri marchi).

Bentley Financial Services Italia è gestita da Porsche Financial Services Italia Spa, Banca specializzata nel mondo automotive da oltre 20 anni.

La società si avvale di un team altamente specializzata nell'offrire soluzioni di finanziamento su misura, un approccio personalizzato, da “luxury boutique” che pone in primo piano le esigenze del cliente (condizioni individuali, Valori Residui acconti e chilometraggio). La struttura è dotata di un team dedicato, Bentley Service Desk ed un impianto contrattuale dedicato alla clientela Bentley.

Il motivo principale del grande successo di Bentley Financial Services Italia è da ascrivere, sia al servizio estremamente puntuale e completo, ma anche all’attitudine dei clienti nel mercato italiano, che vede i clienti Bentley particolarmente favorevoli al prodotto leasing (con una quota di mercato raggiunta ormai del 50%), mentre il finanziamento per prodotti di lusso, svolge solo un ruolo marginale. Inoltre, i clienti italiani prestano grande attenzione ai tassi di interesse dell'offerta di finanziamento, ed anche i valori residui giocano un ruolo importante per quanto riguarda l’appeal del prodotto leasing per il futuro valore del veicolo.

I vantaggi del leasing di Bentley Financial Services Italia per i clienti sono la piena sicurezza di pianificazione e flessibilità finanziaria, garantendo al cliente di poter sempre guidare l'ultima Bentley di loro scelta, e nel caso, onestamente remoto che non si volesse continuare a guidare una Bentley, restituire semplicemente al concessionario la vettura alla fine del periodo contrattuale.

Questi 10 anni di Bentley Financial Service Italia, hanno rappresentato per Bentley Milano e Padova del gruppo Fassina, una importante partnership, ricorda Ado Fassina Dealer Principal Bentley Milano e Padova.

Posso affermare che sono stati 10 anni di successi, per Bentley in Italia e per Bentley Financial Service Italia e la prova viene dalla più alta penetrazione Europea di vetture Bentley vendute in leasing a clienti un primato ad appannaggio di Bentley Milano e Bentley Padova.

È questo per noi motivo di orgoglio, in quanto il servizio finanziario si lega ad una serie di contenuti esclusivi, in linea con la straordinaria storia del marchio Bentley anche in Italia.