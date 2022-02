Citroen lancia un nuovo servizio di personalizzazione per Ami – 100% ëlectric

Citroën Ami 100% Ëlectric è un fenomeno popolare, una soluzione concreta e innovativa sviluppata da Citroën

In Italia, dove il lancio commerciale è avvenuto meno di un anno fa, Citroën Ami – 100% ëlectric ha riscosso un grande successo di pubblico: a fine 2021, con oltre 4.000 ordini totalizzati dal lancio, Citroën Ami è risultata leader nel mercato dei quadricicli elettrici, con una quota pari al 60%. Inoltre, nell’ultimo quadrimestre 2021, Citroën Ami ha confermato la sua leadership anche nel segmento di tutti i quadricicli in Italia, con una quota superiore al 20%.

Il suo design originale, le dimensioni ridotte e gli elementi simmetrici rendono Ami – 100% ëlectric immediatamente attraente e con un elevato potenziale di personalizzazione, grazie ai diversi livelli di personalizzazione disponibili sin dal suo lancio, con kit di accessori estetici e funzionali per l'esterno e l'interno, declinati in 4 tonalità (Orange, Grey, Khaki e Blue) da applicare facilmente da soli, a cui si aggiungono le due versioni My Ami POP, con elementi dallo stile giovane e sportivo e con lo spoiler posteriore, e la versione My Ami VIBE, con accessori di gamma superiore, elegante e grafica, che integra le barre al tetto in aggiunta agli adesivi.

In Italia la maggior parte dei clienti ha dimostrato di apprezzare molto questo aspetto e non ha lasciato la sua Citroën Ami – 100% ëlectric nella versione base, perché oltre il 90% di loro l’ha scelta in una delle versioni con personalizzazione.

Oggi, Citroën va ancora più avanti e propone un’offerta di personalizzazione ulteriore che permette ad ogni cliente di creare la propria Ami – 100% ëlectric in base ai suoi gusti e alla sua personalità Il cliente può scegliere la decorazione che preferisce direttamente dalla collezione proposta da Citroën oppure può risvegliare l’artista che è nascosto in lui, creando una decorazione totalmente personalizzata, basata su foto, immagini o scritte che vorrebbe vedere applicate sulla carrozzeria del suo veicolo.

All’interno della piattaforma www.custom-myami.it il Cliente è guidato nella scelta in modo molto semplice e intuitivo. Dalla scelta della decorazione, a quella della consegna finale fino al pagamento, tutto si effettua molto facilmente, direttamente online, al momento dell’ordine, scegliendo tra diverse opzioni a disposizione.

Sei motivi sono stati disegnati dalle equipe Citroën per una Ami – 100% ëlectric con una personalità ancora più definita: Jungle per un look selvaggio, Tutti i Frutti per fare il pieno di vitamine, Globe-Trotter "so British", Camo per un look techno e Tribe per gli amanti della natura.

Gli adesivi possono essere applicati solo su alcune zone di Ami – 100% ëlectric oppure su più parti, in modo che il cliente possa gestire il proprio budget. Sono disponibili tre offerte tra 29 € e 89 €:

· Collezione Stickers Semplici: comprende una decorazione dell’area sotto-porta a forma di capsula piccola, lato destro + lato sinistro (29 €)

· Kit di personalizzazione della parte inferiore delle portiere: 4 decorazioni sotto-porta per ogni portiera, che includono uno sticker per l’area a forma di capsula grande e uno sticker per l’area a forma di capsula piccola, lato destro + lato sinistro (69 €)

· Kit di personalizzazione completo: comprende le 4 decorazioni sotto-porta (lato destro + lato sinistro) per l’area a forma di capsula grande e per l’area a forma di capsula piccola + 1 sticker per paraurti anteriore + 1 sticker per paraurti posteriore (89 €).

Gli adesivi personalizzati, realizzati dal nostro partner Faab Fabricauto in Francia, possono essere creati a partire da immagini o foto appartenenti al cliente (nel rispetto delle normative sui dritti di privativa di terzi, di ordine pubblico e comune decoro). La decorazione può essere parziale (tra 259 € e 339€ a seconda del numero di aree da coprire con gli sticker) oppure completa (da 619 €) a seconda delle esigenze e del budget.

Le aree che possono essere personalizzate sono: i paraurti anteriori e posteriori, il tetto panoramico e le portiere (solo nella parte superiore, solo nella parte inferiore oppure entrambe).