Con over-the-air gli aggiornamenti della Ford Mustang Mach-E si fanno da casa

Il nuovo Mustang Mach-E, il SUV elettrico con il cuore Mustang, non avranno mai il timore di sentirsi spaesati, grazie ai continui aggiornamenti over-the-air , effettuabili anche restando a casa.

A differenza di altri modelli, che richiedono lunghi tempi di attesa per effettuare gli aggiornamenti del software, Ford ha sviluppato un modo sicuro per consentire il download in background degli aggiornamenti che, in alcuni casi, possono essere completati in meno di due minuti.

“La bellezza di Mustang Mach-E è che ciò che i nostri clienti sperimentano il primo giorno è solo l’inizio dell’experience: questa si evolverà aggiungendo sempre nuove funzionalità”, ha affermato John Vangelov, Connected Services Manager, Ford Motor Company. “I nostri aggiornamenti over-the-air minimizzano anche i tempi di inattività, grazie alle modalità di attivazione, incredibilmente veloci, assicurandosi che Mustang Mach-E si migliori sempre, anche quando si dorme!”

Questi miglioramenti vanno ben oltre gli aggiornamenti previsti dal SYNC®. Quasi tutti i sistemi di Mustang Mach-E possono essere aggiornati in modalità wireless, il che significa che Ford può offrire funzionalità completamente nuove che potrebbero non esistere al momento dell’acquisto.

Alcune installazioni saranno praticamente impercettibili per i clienti, che potranno selezionare un orario, a cadenza regolare, per eseguirle, a esempio nel cuore della notte, mentre la loro Mustang Mach-E è tranquillamente parcheggiata. Molti aggiornamenti saranno completati quasi istantaneamente all’avvio del SUV e il possessore ne riceverà avvisi dedicati.

Se, da un lato, molti update possono essere completati in meno di due minuti, dall’altro, quelli più complessi che necessitano di una sosta più lunga, possono essere programmati per quando lo si ritiene più comodo.