Coronavirus,Ford “l’emergenza sanitaria ha la priorità assoluta”

Lo abbiamo chiesto a Marco Alù Saffi, responsabile comunicazione Ford Italia e Grecia secondo il quale… “marzo e aprile non saranno più recuperabili. Nel mese di marzo, per esempio, parliamo di 28.000 immatricolazioni contro le 200.000 dell’anno scorso”.

E’ immaginabile dedurre che anche i mesi di aprile, maggio e giugno non saranno certamente ricordati come mesi da record. Alla fine dei conti nel 2020, se va bene, mancheranno all’appello 500.000 immatricolazioni. L’emergenza sanità ha la priorità assoluta. Prima di ripatire è necessario mettere in sicurezza dipendenti e concessionarie. Il Coronavirus ha comportato nuove procedure e nuovi protocolli, che andranno rispettati rigorosamente. A quando il semaforo verde? Come cambierà il modo di lavorare? Smart working sì o smart working no? Il rapporto fra venditore e cliente sarà sempre lo stesso? Cambieranno anche i modi di vendere una vettura? E il processo di elettrificazione? Tutte domande che necessitano di risposte…