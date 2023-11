Dacia Duster, da 13 anni leader indiscusso sul mercato europeo dei SUV

Dopo la nascita di Dacia Logan nel 2004 che ha aperto una nuova strada nel mondo dell’auto,

nel 2010 nasce quello che sarebbe diventato uno dei modelli della Casa più iconici, più apprezzati nel mercato, anche in quello italiano.

Duster debutta sul mercato con l’intento (ampiamente raggiunto) di democratizzare i SUV e lo fa con un insieme di frecce nel suo arco davvero uniche. Robustezza, essenzialità, spirito outdoor ed il migliore rapporto qualità prezzo. In aggiunta, la disponibilità della trazione 4x4 da vero fuoristrada e dell’alimentazione a GPL, molto apprezzata dai clienti italiani. Duster, grazie a questo forte attaccamento della propria clientela contribuisce in maniera netta alla fedeltà verso il Brand, tra i più elevati in assoluto del mercato.

Sono gli anni in cui il settore mondiale dei SUV è in piena crescita, ma i modelli proposti sono troppo cari e sofisticati oppure troppo basici e francescani nella dotazione. È così che nasce Duster: accessibile, robusto e accattivante, risponde perfettamente alle tendenze della società del tempo e alle esigenze quotidiane dei clienti. In breve tempo, diventa un’icona per la Marca DACIA, ma anche un simbolo per tutto il settore. Dal 2010, il successo di questo modello si conferma, con 2,2 milioni di unità vendute in tutto il mondo di cui il 14% in Italia (circa 310 mila).

Nel corso di questi 13 anni Duster ha percorso tutte le strade possibili, dal freddo siberiano al deserto marocchino, fino alle città europee ed italiane, dimostrandosi affidabile, robusto e misura delle esigenze di mobilità dell’attuale clientela. Un mercato, l’Italia, in cui si è ritagliato uno spazio significativo in uno dei segmenti più combattuti ed ambiti, facendo crescere la notorietà del Brand e l’apprezzamento.

Con un look inizialmente da crossover e poi sempre più SUV, con prestazioni da fuoristrada e uno spirito da familiare, Duster ha raccolto tutte le sfide che i clienti gli hanno lanciato nel corso degli anni.

Alle soglie della presentazione della nuova generazione (la terza) di DACIA Duster che avverrà a fine mese, è interessante ricordare qualche caratteristica peculiare di questo iconico modello della Casa di Mioveni.

Duster, best seller della gamma DACIA, ha beneficiato di una popolarità inarrestabile che nel corso degli anni lo ha decretato come SUV più venduto in Europa a clienti privati.

Un successo commerciale innegabile, anche nel nostro paese. Design, leggerezza e performance 4X4 sono alcuni dei fattori di successo che hanno consentito a Duster di affermarsi sul mercato dei SUV diventando un’icona senza tempo. Ma anche un elevato controvalore per offrire le giuste dotazioni al giusto prezzo.

DESIGN: il design è stato fin dall’inizio - e continua a essere - uno dei principali motivi di acquisto del modello (assieme al value for money). Dalla prima generazione del 2010 sono state apportate delle evoluzioni che sono riuscite a mantenere intatto il DNA di Duster, sin da subito apprezzato dai clienti DACIA.

LEGGEREZZA: l’attenzione al peso è uno dei segreti di Duster. La leggerezza è fondamentale per contenere consumi ed amissioni, senza dover ricorrere a cilindrate troppo impegnative per offrire prestazioni adeguate. Una caratteristica, quella del peso, che è oltremodo preziosa anche nei veicoli con vocazione offroad.

CARATTERISTICHE 4X4: una meccanica con trazione integrale semplice, leggera e affidabile, fondamentale in situazioni off-road. Il suo gruppo motopropulsore, nella sua essenzialità, ha sempre offerto notevoli qualità off-road, senza bisogno di ridotte o complessità nella trasmissione.

A suo agio in tutti gli scenari outdoor, Duster dimostra di essere il veicolo ideale per affrontare ogni tipo di sfida quotidiana, sia su asfalto che fuori strada.

A questo si aggiunge l’offerta GPL che nel nostro Paese è stata fortemente apprezzata e che ha rappresentato circa il 40% delle vendite del modello nei 13 anni di commercializzazione. Grazie anche all’arrivo della nuova motorizzazione turbo, poi, la preferenza verso questa alimentazione alternativa nel nostro paese si è letteralmente impennata, arrivando a rappresentare 7 Duster su 10 venduti. Fin dal debutto nel 2010, inoltre, la motorizzazione Diesel si è fatta molto apprezzare da tanti clienti ed ha trovato massima espressione nella versione 4x4 che è stata scelta da coloro che necessitano di un veicolo a trazione integrale affidabile, robusto e con ottime capacità offroad.

Nasce nel 2010 e viene prodotto nella fabbrica di Mioveni, in Romania, sulle solide competenze industriali di Renault Group. Stile crossover dalle dimensioni contenute, linee pulite e semplici, elevata abitabilità e capacità di carico al vertice del segmento. Ma anche una tecnologia collaudata ed affidabile, dai bassi costi di gestione e con una gamma motori adeguata alle esigenze del momento.

Nel 2013 un leggero restyling trasmette uno spirito più da SUV al modello, grazie a nuovi codolini passaruota e protezioni laterali in materiale grezzo, così da proteggere maggiormente la carrozzeria e dargli ancor più vocazione outdoor. Cambiano i gruppi ottici che adottano una diversa configurazione delle parabole e la calandra assume una connotazione più da offroad.

Nel 2017 arriva la seconda generazione, rivista in diversi particolari estetici e sottopelle. Design più muscoloso, linea di cintura della scocca rialzata, finestrini rialzati al posteriore e una griglia che conferisce una personalità riconoscibile. Nuovi gruppi ottici anteriori (con firma luminosa a LED) e posteriori, squadrati e non più verticali. Ma anche una firma di design che diventerà distintiva del modello, lo snorkle, ovvero quell’elemento laterale che riprende nello stile la funzione degli snorkel, tipici dei fuoristrada duri e puri che devono affrontare guadi profondi ed hanno necessità di spostare il filtro di aspirazione aria lontano dall’acqua. Ad oggi, lo snorkle è diventato un vero e proprio elemento di stile, che contribuisce alla personalità di Duster.

Nel 2021 arriva un primo restyling, che introduce novità nei gruppi ottici, con nuova firma luminosa Y-shape e una gamma motori che annovera propulsori turbo benzina o GPL e Diesel, anche 4x4.

Nel 2022 un secondo leggero restyling che permette a Duster di beneficiare della nuova immagine di Marca, con l’integrazione sulla calandra del nuovo logo DACIA Link e nuova grafica per i badge. A questo si aggiungono nuove colorazioni in linea col nuovo posizionamento del Brand.

Duster, quindi, si è aggiornato nel corso degli anni e si tiene al passo con i tempi senza mai tradire il suo DNA di SUV autentico, essenziale ma con le dotazioni necessarie per offrire ai suoi clienti un concetto di mobilità moderna e dall’elevato controvalore. Concretezza, funzionalità, affidabilità e robustezza unite a costi di acquisto e gestione contenuti.

Coerentemente con il posizionamento del Brand “best value for money”, ovvero il miglior rapporto qualità/prezzo che ridefinisce costantemente l’essenziale, DACIA si è impegnata per offrire ai clienti tutti gli elementi divenuti col tempo “essenziali” come, ad esempio, il sistema di navigazione, una climatizzazione semplice ma efficiente, prese USB, sedili confortevoli, Multiview Camera, key-less entry. Questo a significare che essenziale non significa scarno, anzi.

Il suo design, pur mantenendo i tratti stilistici tipici del modello originale, è maturato in favore di un look più deciso negli ultimi temi. L’adozione della nuova identità di Marca ha sicuramente contribuito, così come l’imponenza dei volumi e delle linee che è accompagnata dai gruppi ottici Y-shaped e dall’introduzione sulla calandra del nuovo emblema DACIA Link, dove la D e la C si uniscono come gli anelli di una catena a simboleggiare robustezza e semplicità.

DACIA Duster è motivo di orgoglio internazionale, perché è stato premiato con oltre 40 riconoscimenti dal suo lancio. Auto dell’anno in Romania, miglior SUV nel Regno Unito, miglior familiare in Germania e Belgio e tanti altri riconoscimenti che testimoniano il successo di questo modello unico ed iconico.

Duster offre un’esperienza a tutto tondo ai suoi clienti. Clienti che attendono con impazienza il debutto tra qualche giorno della terza generazione, più Duster che mai.