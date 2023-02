Dacia si afferma come il primo brand straniero nelle vendite auto a privati

Partenza sprint per Dacia che mantiene alta l’attenzione sul suo core business, registrando oltre il 95% delle vendite ai clienti privati, concludendo il mese con un portafoglio clienti molto elevato.

L’obiettivo di Dacia è chiaro: confermarsi come la Marca che garantisce il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato ed offrire veicoli che soddisfino le reali esigenze dei clienti. Dacia sposa il concetto di Best Value for Money concentrandosi sull’essenziale per il consumatore, soddisfacendo sia la parte razionale che quella emozionale.

Guido Tocci, Managing Director Dacia Italia Dacia non arresta la sua crescita e inizia il 2023 decisamente con il piede giusto. Il 2022 è stato un anno fondamentale per la nostra evoluzione, che ha permesso al Brand di guadagnarsi un posto ben preciso nel mercato italiano, con un posizionamento chiaro e riconoscibile, anche dai clienti stessi. Oggi, la scelta dei clienti che si approcciano a Dacia non ricade più esclusivamente sul prezzo più basso, ma si concentra sulla ricerca di valore, come l’essenzialità, che è alla base della nostra filosofia. Essere il primo Brand straniero nel mercato auto privati in Italia è un risultato importantissimo che ci auguriamo di confermare a lungo, mantenendo inalterate le caratteristiche che ci contraddistinguono nel mondo automotive.