Debutta “Alfa Romeo Certified” il programma per le vetture usate del Biscione

Il progetto internazionale “Alfa Romeo Certified” nasce per trasformare l'esperienza di acquisto di un'auto Alfa Romeo usata in una “brand experience” unica, paragonabile all'acquisto di un'auto nuova.

Lanciato in Italia e presto esteso ad altri mercati europei, questo nuovo ed esclusivo programma consentirà a tutti gli appassionati di Alfa Romeo di scegliere con fiducia un veicolo usato che è stato selezionato, controllato e certificato direttamente dal marchio italiano globale.

È l'ennesima dimostrazione di quanto la soddisfazione del cliente sia fondamentale per Alfa Romeo, che offre esperienze immersive ai propri clienti in tutti i punti di contatto con il marchio. Questo avviene innanzitutto presso le sue concessionarie, dove gli estimatori del marchio possono apprezzare i nuovi modelli ma anche i veicoli di qualche anno. L'evoluzione del marchio verso una nuova era di connettività ed elettrificazione non riguarda solo i prodotti e la tecnologia, ma è volta a ridefinire l'intera esperienza d’acquisto del cliente: personalizzata e premium.

Ecco perché i veicoli usati “Alfa Romeo Certified” vengono sottoposti a scrupolose verifiche con oltre 120 check point da parte dei tecnici specializzati Alfa Romeo (dalla carrozzeria all'elettronica, alle dotazioni di sicurezza e alla meccanica). Inoltre, se necessario, vengono utilizzati ricambi ufficiali Alfa Romeo, garantendo che il veicolo sia sempre perfetto ed efficiente. In questo modo “Alfa Romeo Certified” consente al marchio di offrire una maggior garanzia rispetto ad altri marchi premium: fino a 24 mesi dalla data di ritiro, con chilometraggio illimitato e nessuna franchigia. Valida su tutta la rete autorizzata del marchio, la garanzia copre i pezzi di ricambio del produttore e i costi di manodopera. Inoltre, può essere trasferita a un nuovo proprietario se l’auto viene venduta prima della data di scadenza della garanzia. Sono inclusi l'assistenza stradale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutta Europa e molti altri servizi personalizzati e soluzioni finanziarie. Ad esempio, “Soddisfatti o Rimborsati” permette al cliente di restituire il veicolo acquistato entro 10 giorni ed entro i 1.000 km, e ‘zero costi di manutenzione’ nel primo anno o fino a 15.000 km.

La customer journey, in perfetto stile Alfa Romeo, è ulteriormente valorizzata dalla piattaforma digitale del brand completamente rinnovata che consente ai clienti di avere una visione a 360° dei veicoli disponibili e di identificare le concessionaria alle quali rivolgersi. Possono quindi recarsi nello showroom e vedere da vicino l'Alfa Romeo dei loro sogni. Presso le concessionarie troveranno aree specifiche, personale dedicato e avranno la possibilità di effettuare test drive senza alcun obbligo di acquisto.

Alfa Romeo Certified rappresenta un ulteriore passo avanti del brand nello sviluppo del proprio ecosistema di servizi che hanno come unico obiettivo quello di creare una customer journey premium e innovativa: dall'acquisto online alla certificazione NFT (Non-Fungible-Token) su Blockchain, tecnologia che rappresenta una novità assoluta nel panorama automotive. Alfa Romeo è infatti il primo costruttore a collegare un certificato digitale NFT ad una vettura. Una feature off-board distintiva, di immediato utilizzo e sostenibile, che sottolinea il carattere innovativo del Brand. In dettaglio, basandosi sulla selezione del cliente, l’NFT genera una certificazione che garantisce l’identità e il buon mantenimento della vettura, supportandone di conseguenza il valore residuo. La certificazione NFT, così come “Alfa Romeo Certified”, rappresenta sul mercato dell’usato un’ulteriore fonte di credibilità ed affidabilità per i clienti più esigenti.

Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia dichiara:

“Alfa Romeo compie un altro importante passo in avanti. La customer experience che Alfa Romeo offre ai propri clienti è oggi impreziosita da Alfa Romeo Certified, un esclusivo programma di certificazione dedicato al mondo delle vetture usate. Proporremo le nostre offerte in modo chiaro e trasparente attraverso un canale digitale esclusivo creato ad hoc che inoltre ci consente una maggiore tutela del valore residuo delle nostre vetture. Alfa Romeo Certified sarà il modo più sicuro per acquistare un’Alfa Romeo, entrando così a far parte della Tribe”.