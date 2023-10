Debutta in Europa il Ram 1500 Limited (RAM)RED Edition

In collaborazione con (RED), l’organizzazione fondata da Bono e Bobby Shriver nel 2006 per combattere l’AIDS e le ingiustizie che permettono alle pandemie di prosperare, RAM annuncia il lancio del pick-up Ram 1500 Limited (RAM)RED Edition nei mercati europei.

Il brand americano celebra in questo modo la propria collaborazione con (RED), lanciando questa edizione speciale esclusiva Ram 1500 Limited (RAM)RED Edition, basata sull’iconico modello RAM 1500 Limited. RAM è uno dei marchi della galassia Stellantis che ha aderito alla partnership con (RED), avviata nel 2021 e che continuerà per tutto il 2023, che mira a sensibilizzare e finanziare la lotta contro le emergenze sanitarie globali.

“RAM è orgogliosa di contribuire a questa partnership. Ogni Ram 1500 Limited (RAM)RED Edition contribuisce a questo sforzo prezioso e la collaborazione in ambito europeo con (RED) è per noi motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato Domenico Gostoli, Head of RAM & Dodge Brands Enlarged Europe.

La versione speciale si basa sull’iconico RAM 1500 Limited, mantenendone intatto lo stile inconfondibile e le prestazioni: il modello è alimentato da un motore V8 HEMI® da 5,7 litri con tecnologia mild hybrid eTorque e vanta un’enorme capacità massima di traino (5,6 t), abbinata a un carico utile massimo di 800 kg. Ram 1500 Limited (RAM)RED Edition unisce a tali caratteristiche un esclusivo design (RED), per uno stile senza eguali sia negli interni sia negli esterni. Questi ultimi sono caratterizzati da tonalità scure di grande fascino, con dettagli total black come il bordo della griglia, la cornice dei fari, i ganci di traino, i terminali di scarico, le calotte degli specchietti e le modanature dei finestrini. Gli impressionanti cerchi da 22 pollici sono anch’essi in alluminio nero, per un look audace a ogni curva. Alla robustezza degli esterni fanno eco interni curatissimi: l’abitacolo scuro, con sedili sportivi in pelle nera abbinati, offre livelli di stile e comfort eccezionali, con stemmi (RAM)RED che adornano la console centrale e le porte esterne. I loghi Ram 1500 Limited (RAM)RED Edition assicurano anch’essi uno stile esclusivo e un design olistico che abbraccia interni ed esterni.

Per inaugurare nel migliore dei modi il lancio presso la rete globale di rivenditori in tutta Europa, RAM organizzerà eventi speciali per i consumatori in tutti i Paesi.I veicoli RAM sono commercializzati in Europa dalle reti AEC e KWA , che hanno assunto nuovamente il ruolo di Partner Commerciali Internazionali di RAM per questa stagione.