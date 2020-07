Debutta nel 2021 l’Electric ADAC Opel e-Rally Cup

La pandemia del Covid-19 ha colpito anche i preparativi per l’ADAC Opel e-Rally Cup. La cancellazione di eventi e il German Rally Championship 2020 hanno forzato i responsabili di Opel e di ADAC a rivedere il calendario. Nell’anno in corso, un interessante programma di test ed eventi promozionali saranno il segnale d’inizio della prima coppa monomarca al mondo per vetture elettriche, prima che vengano messi in palio punti e premi in denaro per la prima volta nella primavera del 2021.

I fan dei Rally vedranno ancora in azione la Opel Corsa-e Rally da 136 cv nel 2020. Opel Motorsport sta testando due vetture di sviluppo in molti test. Tutti i partecipanti iscritti alla Coppa hanno anche la possibilità di testare le loro vetture in occasione del “ADAC Rallye Rund um die Sulinger Bärenklaue” che si terrà il 20 e 21 novembre in condizioni competitive. La consegna delle vetture per i clienti è prevista per la fine di ottobre 2020.

“Abbiamo corretto di nuovo il calendario della ADAC Opel e-Rally Cup perché molti degli eventi pianificati per i test e la competizione non potranno avere luogo quest’anno. I nostri partecipanti non solo devono familiarizzare con la vettura, ma anche con una nuova tecnologia e quindi hanno bisogno di un periodo consistente di preparazione. Una stagione regolare con otto eventi è pianificata dalla primavera all’autunno del 2021”, ha detto l’ADAC Motorsport Director Thomas Voss.

Jörg Schrott, Direttore Opel Motorsport aggiunge: “I preparativi per l’ADAC Opel e-Rally Cup sono ancora in pieno svolgimento. Il nostro programma consiste in test durante rally nazionali e internazionali così come in varie opzioni di test per i nostri team, con l’obiettivo di iniziare la prima stagione completa della coppa pienamente preparati nella primavera 2021. I primi test drive in stage speciali “reali” mostrano che siamo sulla strada giusta. La Opel Corsa-e Rally ha forti prerogative di guida ed è molto divertente – tanto per gli spettatori quanto per i piloti. Non vediamo l’ora che arrivino i prossimi appuntamenti e che ci sia l’inizio ufficiale del prossimo anno.”