DS 3 Crosssback, il savoir-faire parigino sotto i riflettori

Lavorazioni artigianali, purezza della materia prima e savoir-faire senza paragoni definiscono lo spirito d’avanguardia che caratterizza molti ambiti come la moda, l’artigianato, l’alta gastronomia e, in misura minore anche la tecnologia e lo sport.

Il lavoro d’orafo e un pieno coinvolgimento sono necessari per proseguira una storia che è ricca di capolavori. La massima attenzione ai dettagli gioca un ruolo fondamentale nell’elaborazione delle ispirazioni DS, firma unica del brand.



Girato in Place Vendôme, una piazza immaginata da Jules Hardouin-Mansart nel XVII secolo vicino al Palazzo del Louvre, lo spot mette in evidenza DS 3 CROSSBACK in una Parigi immersa nella notte, al centro di facciate identificate come monumenti storici. I locali ospitano il Ritz Hotel, il Dipartimento di Giustizia e alcune delle più belle case di alta gioielleria e moda.

Le tecniche uniche presentate all'interno dell’abitacolo di DS 3 CROSSBACK sono un riflesso del know-how di questi grandi nomi: la lavorazione guilloché Clous de Paris, concepita da mastri orologiai, le cuciture Point-Perle, appartenenti al mondo della haute-couture , o il lavoro di un unico pezzo di Nappa Art Leather per modellare ogni parte dei sedili a braccialetto di orologio fanno della creazione di DS Automobiles un modello unico sul mercato.

DS 3 CROSSBACK si riposiziona attraverso questo nuovo spot, on air a Settembre, volto a enfatizzare maggiormente la natura premium del modello e le linee stilistiche del brand.

Vengono presentate inoltre le diverse possibilità di motorizzazione a disposizione del cliente, che può scegliere per la propria mobilità l’eleganza e la raffinatezza di DS 3 CROSSBACK con la libertà di muoversi con motorizzazioni Benzina, Diesel o 100% elettrica, grazie alla tecnologia E-Tense che ha permesso a DS Automobiles di conquistare i titoli Piloti e Costruttori per il secondo anno consecutivo in Formula E.

La comunicazione si chiude poi con l’invito a scoprire i dettagli di DS 3 CROSSBACK presso l’esclusiva rete dei DS STORE per tutto il mese di settembre, inclusi i week end.

Gli stessi messaggi saranno declinati e riproposti su ogni canale e con ogni formato per una campagna cross-channel, dove si comunica anche la possibilità di prenotare, sulle piattaforme on line, un appuntamento privato presso i DS STORE, in modo da avere un consulente commerciale a completa disposizione del cliente senza inuntili attese.

ll film “Savoir-Faire et Caractère” è stato prodotto da Deluxe, con il già famoso sound "Iconoclast" di Abrahaam.