DS 7 CROSSBACK E-TENSE: programma le ricariche senza pensieri

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 sorprende per le funzionalità offerte dalla app Free2Move Services, per operazioni di ricarica della batteria di trazione senza pensieri.

Disponibile sia per la piattaforma iOS, sia per Android, la app Free2Move Services si completa con il servizio CHARGE MY CAR, disponibile con una sottoscrizione mensile cui vanno aggiunti i costi delle singole ricariche pubbliche.

Grazie a questo sistema, viene soddisfatta l'esigenza di caricare la batteria di trazione da stazioni pubbliche. L'app Free2Move Services ha infatti il compito di individuare postazioni di ricarica disponibili e compatibili con DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, mostrandole per prossimità oppure in relazione a una destinazione.

Tra i risultati della ricerca, la app mostra:

la stazione più vicina

la stazione più rapida

la stazione più economica

tutte le altre stazioni disponibili e compatibili con l'auto

I dettagli forniti comprendono: l'indirizzo, la distanza, il numero di punti di ricarica, il tipo di presa, la potenza, il prezzo indicativo per kWh.

Il passo successivo, dopo avere selezionato la stazione, è attivare la navigazione. L'app di navigazione preferita, tra Waze, Google Maps e Apple Maps, oppure in maniera più diretta il navigatore di bordo connesso alla rete, avrà il compito di condurci al punto di ricarica prescelto, dove potremo iniziare il rifornimento utilizzando la nostra tessera oppure direttamente da app.

Anche il display a bordo di DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 esprime analoghe funzionalità, iniziando dalla ricerca dei punti di ricarica nelle vicinanze e avviando dalla navigazione connessa il percorso verso il punto di ricarica selezionato.

Anche in questo caso, l'avvio del rifornimento sarà immediato, direttamente da veicolo oppure attraverso la scheda Free2Move Services, confermando il savoir faire DS Automobiles anche nell'erogazione di questa importante funzionalità.