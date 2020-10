DS è l'auto ufficiale alla 77° edizione dell’Open d’Italia di Golf

Si accendono oggi i riflettori sulla 77° edizione dell’Open d’Italia di Golf (22 al 25 ottobre) allo Chervò Golf Club San Vigilio a Pozzolengo, in provincia di Brescia, e diventerà il palcoscenico privilegiato per la presenza della gamma E-TENSE di DS Automobiles.

La definizione di 'green' che identifica comunemente lo sport del golf, si rivela anche attraverso il colore dei campi su cui i giocatori si sfidano in un silenzio rotto solo dai lanci dei giocatori.

Una filosofia, quella del silenzio e del verde, che ritroviamo anche nel lato più sostenibile dei modelli della gamma DS Automobiles. La sigla E-TENSE identifica oggi la mobilità elettrificata, con cui si muovono DS 3 CROSSBACK E-TENSE, SUV premium compatto 100% elettrico, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, Ibrido Plug-In di segmento medio e la berlina di nuova generazione DS 9 E-TENSE.

I partecipanti agli Open d'Italia avranno per l’occasione questi esclusivi modelli come spettatori d'eccezione ad ogni appuntamento. DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 diventa infatti vettura ufficiale dell'evento, di cui DS Automobiles sarà Main Sponsor, accompagnando i giocatori come courtesy car, avvolti nel silenzio che ritrovano anche sul green, grazie alla possibilità di viaggiare in modalità Zero Emission con un’autonomia fino a 58 Km.

La protagonista assoluta sarà poi DS 7 CROSSBACK LOUVRE, esclusiva edizione limitata in partnership con il museo parigino, che apparirà in anteprima nazionale proprio in occasione del 77° Open d’Italia, quando sarà esposta sui campi del Golf Club che ospiterà l’evento.

Dal suo lancio nel 2015, DS Automobiles è partner del museo del Louvre, una collaborazione fondata sull’alleanza fra tradizione e modernità per costruire il futuro. I codici stilistici del museo sono trasposti dai nostri artigiani dentro DS 7 CROSSBACK LOUVRE con l’integrazione di specifici badge "Louvre" sul cofano, sul portellone del bagagliaio e sulle portiere anteriori. Le DS WINGS e il contorno dei finestrini sono caratterizzati da una decorazione Gloss Black, così come le barre del tetto e le decorazioni delle luci posteriori.

Personalizzato fin nei minimi dettagli, DS 7 CROSSBACK LOUVRE aggiunge un tocco di eleganza con l'incisione laser con il motivo della Piramide sulle calotte degli specchietti retrovisori. L’ultima novità in termini di personalizzazione esterna è l’introduzione di una nuova versione di cerchi PARIS da 20 pollici.

L’amore per l'arte e la cultura viene declinata in nuove forme, intrise di esclusività. Con DS 7 CROSSBACK LOUVRE, i viaggiatori sono invitati a scoprire le opere più emblematiche del museo più bello del mondo.

Per il piacere dei sensi, DS 7 CROSSBACK LOUVRE mostra queste opere sull'ampio touch screen centrale da 12 pollici ad alta definizione. All’avvio dell’auto, le opere si trasformano anche in una fonte di ispirazione grazie all'ascolto di un podcast di circa quattro minuti che ne svela tutti i segreti.

Perché l’arte possa viaggiare, DS 7 CROSSBACK LOUVRE è offerto con due motori ibridi plug-in da 300 cavalli (con trasmissione a 4 ruote motrici) e 225 cavalli (che introduce in Italia la versione a 2 ruote motrici) per emissioni di CO2 comprese tra 36 e 38 grammi per chilometro e consumo di carburante inferiore a 1,7 litri/100 km secondo il ciclo combinato. In modalità 100% elettrica e a zero emissioni, l'autonomia può raggiungere i 58 chilometri (nella versione 4X4) secondo lo standard WLTP.