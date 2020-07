E’ già ordinabile in Italia il nuovo Citroen Jumpy full electric

È già ordinabile ed arriverà presto nelle concessionarie italiane il Nuovo ë-Jumpy, il veicolo commerciale Citroen full electric, proposto a partire da 32.600 € IVA esclusa. Nuovo ë-Jumpy si propone in due versioni: Comfort, con una dotazione funzionale, e Club, la più completa, che include anche i sensori di parcheggio, climatizzatore e il Moduwork, che trasforma l’abitacolo in un vero e proprio ufficio mobile. Tre le lunghezze previste: XS (4,60 m – 50 kWh in Italia solo dal 2021), inedita nel segmento e pratica per parcheggiare in città, M (4,95 m – 50 kWh o 75 kWh) e XL (5,30 m – 50 kWh o 75 kWh).

L’altezza di 1,90 m garantisce l'accesso a tutti i parcheggi e il carico utile fino a 12q, fa di ë-Jumpy uno dei leader del suo segmento. La sua volumetria spaziosa è ai migliori livelli del mercato. La larghezza utile tra i passaruota è di 1,25m ed è sufficiente per caricare un Europallet. Nell’abitacolo sono presenti vani portaoggetti per un volume di quasi 100 litri, mentre il comfort di marcia è garantito dalle molle a rigidità variabile con ammortizzatori sensibili al carico e dalle sospensioni che assicurano una guida precisa. Proposto con 2 livelli di autonomia (fino a 330 km), permette ai professionisti di circolare senza restrizioni sia per brevi tragitti nelle zone urbane soggette a limiti di emissioni sia per tragitti più lunghi. Dotato di grande carattere e di 15 tecnologie per facilitare la vita quotidiana, offre una nuova dimensione del comfort soprattutto grazie alla fluidità di guida e alla silenziosità.

Per la sicurezza del conducente e dei passeggeri, Nuovo Citroën ë-Jumpy ha di serie Assistenza & SOS. Chiamata automatica o manuale premendo il pulsante “Assistance”: se necessario, questo servizio consente di mettere in contatto il conducente con un call center dedicato. Il touchpad da 7” di Nuovo Citroën ë-Jumpy integra tutte le funzionalità in modo intuitivo. Connect Nav touch-screen può essere utilizzato con i comandi vocali che consentono di gestire navigazione, telefono e radio. L’App My Citroën permette agli utenti di controllare la carica della batteria (stato di ricarica, termine alla ricarica, ricarica in modalità diverse) accesso a specifiche applicazioni come Free2Move Services (localizzazione di colonnine di ricarica, chilometri percorsi, avviso tagliandi, precondizionamento abitacolo, ecc.).