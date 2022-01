E-GAP, Carla Cianfriglia nominata nuova Chief HR & Organization Officer

il primo servizio di ricarica elettrica urbana, mobile e on demand in Europa, comunica l’ingresso in azienda di Carla Cianfriglia come nuova Chief HR & Organization Officer, un incarico non ancora presente nell’organigramma aziendale.

L’ingresso risponde all’obiettivo di ampliare il team aziendale assumendo nuovi professionisti esperti e competenti in vista dell’espansione del servizio in Italia e in Europa prevista nel nuovo piano industriale triennale da 200 milioni di euro.

“L’ingresso di Carla conferma la decisa volontà di accelerare nel percorso di consolidamento del nostro Gruppo e quindi nel potenziamento del nostro management, volto a rendere E-GAP una realtà sempre più strutturata per le sfide future, dall’ampliamento dell’infrastruttura mobile di ricarica all’apertura in circa 200 città tra Europa e Stati Uniti e quindi al conseguente forte potenziamento dell’organico. Questo incarico si inserisce nell’ambito di un importante lavoro di sviluppo dell’Organizzazione interna, che sta attraendo i migliori talenti dal mercato del lavoro e da quello delle più prestigiose università internazionali” ha dichiarato Luca Fontanelli, Ceo di E-GAP.

Carla Cianfriglia vanta numerose esperienze maturate in 25 anni di carriera svolta nell’ambito delle risorse umane e dell'organizzazione; Senior Executive e membro del consiglio di amministrazione in settori come il farmaceutico (Pfizer), bancario (Barclays) e high-tech (Octo Telematics). Combinando un background di consulenza in una big four (EY) e studi finanziari, ha anche conseguito un Pharma Executive MBA @ INSEAD e vari Master HR presso le Università italiane di Roma e Milano. In grado di bilanciare il business e la prospettiva umana nel lavoro che svolge ma anche di costruire forti relazioni con gli stakeholder, Carla contribuisce attivamente anche a varie iniziative sulla parità di genere partecipando allo sviluppo delle leadership femminile.

“Sono contenta e orgogliosa di entrare a far parte di un’azienda che rappresenta un’eccellenza nel settore della mobilità sostenibile, in Italia e Europa, con ampi margini di crescita sotto molti punti di vista. Mi impegnerò in progetti di assunzione di nuovi talenti, nello sviluppo della leadership interna e anche nell’employer branding, sempre in un’ottica strategica e innovativa, contribuendo al contempo al disegno dell’evoluzione organizzativa sostenendo così l’importante crescita del gruppo” ha dichiarato Carla Cianfriglia, nuova Chief HR & Organization Officer di E-GAP.