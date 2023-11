Elisabeth Leriche nuova Direttrice Marketing della Marca Renault Italia

A partire dal mese di Novembre 2023, Elisabeth Leriche è nominata Direttrice Marketing della Marca Renault, in Italia.

Già membro del Board di Renault Italia dal 2019, Elisabeth sostituisce nella posizione Biagio Russo, passato a ricoprire il ruolo di Full Life Management Leader (Responsabile delle strategie commerciali) nella nuova Business Unit Ampere, a Parigi.

Nata nel 1972 a Roanne (Francia), Elisabeth Leriche si è laureata in Management all’Essec Business School nel 1995. Ha iniziato la sua carriera nel 1992 nel Marketing di Luxury Brand come Cartier e Guerlain, per poi entrare in Publicis Italia nel 2001. Nel 2003 entra in Renault Italia, per seguire la Formula 1 e gli eventi grande pubblico e nel 2008 è nominata Advertising & CRM Manager. Nel 2019 è nominata Total Customer Experience Director ed entra a far parte del Board di Renault Italia. A marzo 2021 assume la guida della Direzione Qualità e Servizi. A novembre 2023 è nominata Direttrice Marketing Renault Italia.