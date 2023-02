Florian Huettl, CEO di Opel, visita il nuovo salone di Milano

Opel ha una lunga tradizione alle spalle, fatta di 160 anni di innovazioni

che ha reso accessibili ad una ampia platea di clienti. Il grande rinnovamento di Opel è evidente attraverso i tanti modelli che hanno ricevuto grande apprezzamento dagli esperti e dal pubblico. Opel pone la sua attenzione anche all’interazione tra cliente e marchio, per offrire un’esperienza più pura ed entusiasmante.

Con questo scopo è stata sviluppata un’identità di marca chiara ed audace, che si riscontra in una nuova impostazione del salone, ora realizzata e visibile per la prima volta in Italia presso il salone di Stellantis&You presso via Gattamelata a Milano.

Per celebrare il nuovo salone di Milano, il CEO di Opel, Florian Huettl, ha fatto una visita dove ha osservato: “La nostra nuova identità di marca mostra al meglio ciò che Opel rappresenta, soprattutto in Italia. Design lineare, niente fronzoli inutili, ricerca della semplicità.”

Con il nuovo showroom, Opel completa il proprio rinnovamento: dopo il lancio della nuova gamma con prodotti anche in versione elettrica, come Opel Mokka Electric e presto Opel Astra Electric, ora interviene sulla esperienza di acquisto del cliente, che troverà un ambiente moderno e accattivante.

“Opel è ancora più attraente e accogliente per i propri clienti e spinge verso il futuro, ovviamente elettrico!” conclude Huettl.