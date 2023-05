Ford presenta la nuova Kuga Graphite Tech Edition

Stile unico grazie a contenuti specifici dedicati: debutta una nuova versione di Ford Kuga, il SUV elegante e spazioso dell’Ovale Blu.

La nuova Kuga Graphite Tech Edition introduce, per la prima volta nella gamma Kuga, la speciale vernice esterna Grey Matter e offre, di serie, i sistemi avanzati di assistenza alla guida più richiesti 2, sia per parcheggiare senza mani al volante sia per mantenere automaticamente la distanza dal veicolo che precede e la velocità di crociera, in tutta comodità.

Questa nuova variante distintiva è disponibile nella versione 2.5 Full Hybrid FWD e AWD, con cambio automatico CVT in grado di sviluppare una potenza massima di 190 CV .