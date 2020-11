Ford Telematics,con la nuova funzionalità multi-brand e l’app Drive

Ford ha esteso le funzionalità del suo strumento di gestione delle flotte Ford Telematics per includere dati sui veicoli di altri produttori. La nuova funzionalità multi-brand consente agli operatori delle flotte di gestire e ottimizzare tutti i veicoli, indipendentemente dalla casa costruttrice, tramite app l’app Ford Telematics, intuitiva e semplice da utilizzare.

Inoltre, Ford supporta gli operatori con l’app Ford Telematics Drive, sviluppata per semplificare le attività che richiedono più tempo per conducenti e gestori di flotte. L’app può mostrare ai gestori della flotta chi guida il veicolo, digitalizzarne i controlli giornalieri e segnalare danni o problemi meccanici direttamente all’account Ford Telematics del gestore della flotta.

“Sappiamo che molti dei nostri clienti gestiscono flotte multi-brand, ma desiderano anche utilizzare le funzionalità avanzate di Ford Telematics”, ha affermato Dave Phatak, Director Ford Commercial Solutions Europe. “La nostra piattaforma, oggi, fornisce nuovi strumenti per aumentare la produttività dei nostri clienti, non solo offrendo funzionalità multi-brand, ma anche un’app complementare che porterà ancora più efficienza alle operazioni della loro flotta”.

Ford Telematics aiuta a migliorare la gestione dei tempi, a ottenere maggiore efficienza e a ridurre le attività di gestione per gli operatori delle flotte. Il cruscotto ridisegnato ad hoc, tiene traccia delle prestazioni del veicolo e degli avvisi sullo status del mezzo, nonché del comportamento del conducente e dei consumi, fornendo informazioni chiare per aiutare gli operatori nell’arduo compito di gestire una flotta sempre sicura, rispettosa delle normative ed efficiente.

Funzionalità multi-brand di Ford Telematics

Tramite Ford Telematics, gli operatori delle flotte possono, ora, visualizzare e monitorare i dati più importanti dei veicoli non Ford insieme a quelli Ford, evitando la duplicazione dei sistemi e degli sforzi. La funzionalità multi-brand consente di massimizzare i tempi di operatività, pianificare la manutenzione e fornire una migliore formazione dei conducenti senza dover utilizzare più sistemi. Questa nuova funzionalità viene fornita all’interno del normale canone di abbonamento.

La funzionalità multi-brand è compatibile con la maggior parte dei veicoli prodotti a partire dal 2015 e funziona utilizzando un dispositivo plug-in (PID) che si collega a ciascun mezzo tramite una porta OBD2 o un cablaggio.

App Ford Telematics Drive

L’app dedicata Ford Telematics Drive è inclusa nell’abbonamento Ford Telematics ed è compatibile con i dispositivi Android o iOS. Gli aggiornamenti forniti dai conducenti tramite l’app (1) vengono ricevuti immediatamente dal gestore con l’interfaccia web di Ford Telematics, per una comunicazione più rapida ed efficiente, sostituendo, in questo modo, i sistemi più lenti come la posta elettronica o documenti cartacei.

Ford Telematics Drive consente di:

o Associare conducente e veicolo: attraverso questa funzione i conducenti possono essere selezionati elettronicamente ed essere abbinati a un determinato veicolo, fornendo dettagli al gestore della flotta

o Avere controlli giornalieri digitalizzati: attraverso questa funzione i conducenti possono completare check giornalieri sul veicolo e garantirne il controllo tecnico, mentre i gestori della flotta possono tenere traccia di eventuali problematiche e danni alla carrozzeria in ogni turno

o Segnalare eventuali problemi: attraverso questa funzione i conducenti possono segnalare rapidamente e facilmente eventuali problematiche, stimarne la gravità e inviare immediatamente dettagli e foto al dashboard Ford Telematics del gestore della flotta (1)

Ford Telematics Drive fornisce ai gestori della flotta un flusso di informazioni istantanee provenienti da tutti i conducenti che utilizzano l’app per garantire meglio la formazione, la risoluzione dei problemi e la pianificazione della manutenzione. Inoltre, l’app consente ai conducenti di segnalare difetti (1) come danni esterni o problemi con gli allestimenti, completi di foto se necessario, migliorando le funzionalità del sistema Ford Telematics esistente.

I nuovi utenti di Ford Telematics, fino al 30 dicembre 2020, possono beneficiare di una prova gratuita, inclusa la funzionalità multi-brand e Ford Telematics Drive. Ford Telematics Drive è disponibile in inglese, italiano, francese, tedesco e spagnolo.