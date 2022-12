Formazione permanente sul territorio con AsConAuto Academy

. Dario Campagna, responsabile dell’Academy e componente del Consiglio direttivo AsConAuto sottolinea:

“Il mercato impone cambiamenti in tante aree di specializzazione: la formazione adeguata resta la porta di accesso più utile sia per le nuove generazioni, sia per chi è già presente nel mondo del lavoro e voglia restare nella fascia di prestazioni di alta qualità che ci caratterizzano nel mercato dell’assistenza post-vendita. Come sempre, AsCoAuto offre supporto - grazie alle iniziative della nostra Academy e al programma di formazione interna ed esterna per riparatori e concessionari - alle persone attive nel nostro sistema, in modo che non subiscano il cambiamento che è ormai indispensabile nel mercato globale ma ne possano restare protagonisti consapevoli e sempre più professionali”.

Il progetto di AsConAuto si conferma polo di innovazione e di cultura professionale anche attraverso le iniziative dell’Academy: presidio permanente dell’aggiornamento e della formazione di qualità per l’assistenza post-vendita. La presenza diffusa in modo capillare sul territorio nazionale offre alla clientela, con immediatezza, la sicurezza e la qualità fondate sull’uso del ricambio originale e sulla disponibilità di servizi altamente professionali

E Dario Campagna osserva: “Academy offre un percorso costantemente aggiornato, che tiene conto delle nuove normative, studiato per dare risposte concrete in un campo nel quale, nonostante l’obbligatorietà dei corsi, non esiste ancora una linea unica nazionale. A calendario in AsConAuto Academy ci sono anche corsi idonei a ottenere i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di meccatronica: obbligatori per legge a partire dal 4 gennaio 2023. Infatti, per regolarizzare la propria attività, diventa necessario presentare una comunicazione unica con l’inizio attività di meccatronica e con l’autocertificazione del requisito posseduto dal proprio responsabile tecnico (o titolare/socio). Attualmente, sono una quindicina i corsi in catalogo che, in particolare dopo la emergenza collegata al Covid-19, stanno riscuotendo un notevole successo, come testimoniano gli oltre 600 attestati già rilasciati ai partecipanti ai corsi. La pandemia ha favorito la diffusione delle lezioni online attraverso piattaforme dedicate, ma bisogna tenere conto che per alcune tipologie di corsi (ad esempio: Ispettore tecnico centri di Revisione o Fgas) è prevista la presenza obbligatoria in aula”.

Garantire aggiornamento e formazione specialistica adeguata alla rivoluzione in atto a livello globale nel mercato automotive è un obiettivo prioritario nella visione progettuale di AsConAuto. I corsi online e in presenza - sia quelli obbligatori sia quelli non rispondenti a obbligo di legge - sono creati, organizzati e finanziati per i soci dei consorzi e per gli autoriparatori affiliati, grazie alla collaborazione di qualificati provider e agenzie formative.

AsConAuto Academy, divisione di AsConAuto creata nel 2017, è in grado di pianificare ogni anno un’articolata proposta di percorsi formativi. L’auto e la sua manutenzione richiedono ormai attenzioni diversificate professionalmente, nuove competenze e servizi originali di fronte a necessità di assistenza per automezzi sempre più connessi e per le diverse normative che riguardano veicoli elettrici e ibridi.