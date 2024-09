Francesco Calcara Nominato Presidente e CEO di Hyundai Italia

Hyundai Motor Europe ha annunciato la nomina di Francesco Calcara a Presidente e CEO di Hyundai Italia,

con effetto dal 2 settembre 2024. Calcara prende il posto di Andrea Crespi, che assume il ruolo di Vice President Sales and Service di Hyundai Motor Europe, dopo aver guidato con successo la filiale italiana dal 2013.

Con un background solido e variegato nel settore automobilistico, Francesco Calcara porta con sé un'esperienza ventennale che spazia dalle vendite al marketing, con una forte competenza nel mercato premium. Laureato in Economia Aziendale e con un master in Scienze Economiche presso la LUISS Guido Carli di Roma, Calcara ha costruito una carriera internazionale di successo, lavorando per brand di prestigio come MAZDA, BMW e PSA Groupe.

In particolare, il suo recente incarico come Chief Executive Officer di Free2Move eSolutions lo ha visto coordinare le attività operative per lo sviluppo delle vendite di vetture elettriche per Stellantis in Europa, Medio Oriente, Africa e Nord America. Questa esperienza si rivelerà cruciale nel suo nuovo ruolo, dove Calcara guiderà Hyundai Italia con l’obiettivo di consolidare e ampliare la quota di mercato del brand, puntando su elettrificazione, tecnologia, innovazione e sostenibilità.

Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe, ha espresso fiducia nel nuovo incarico di Calcara, sottolineando come la sua vasta esperienza sarà determinante per il rafforzamento della posizione di Hyundai in Italia e in Europa.

“Sono orgoglioso ed entusiasta di entrare a far parte di Hyundai Italia,” ha dichiarato Calcara. “Sono impaziente di mettere a disposizione le mie competenze e la mia esperienza per contribuire insieme al team al raggiungimento degli obiettivi dell’azienda e ottenere risultati eccellenti. Dovremo confermare e rafforzare la nostra leadership nei campi dell’elettrificazione, della tecnologia, innovazione e della sostenibilità, avendo sempre il Cliente al centro delle nostra strategia.”

Con questo passaggio di testimone, Hyundai Italia si prepara a una nuova fase di crescita sotto la guida di Francesco Calcara, che porterà avanti l’eredità di successo lasciata da Andrea Crespi e contribuirà a rafforzare la presenza del brand sul mercato italiano e europeo.