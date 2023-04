Giulia Olivari è la nuova responsabile Press & PR di Porsche Italia

Dal prossimo 1 maggio Giulia Olivari assumerà l’incarico di Press & PR Manager di Porsche Italia.

Giulia Olivari, 32 anni, ha conseguito la laurea in Relazioni Pubbliche e Comunicazione d’Impresa presso l’Università IULM di Milano per poi completare il proprio percorso di studi con un master in Marketing & Comunicazione presso l’Università Bocconi. Dopo aver maturato un’esperienza quadriennale nella società di consulenza di comunicazione e relazioni pubbliche Burson Cohn & Wolfe, nel 2019 è entrata a fare parte del team Press & PR di Porsche Italia. Iscriviti alla newsletter